Nuwe regsgeding teen Styropek aanhangig gemaak vir die ontslag van Nurdles

’n Nuwe regsgeding is teen Styropek aanhangig gemaak omdat hy gereeld klein plastiekkraletjies, bekend as nurdles, in waterweë naby hul fasiliteit in Beaver County, Pennsylvania, aflaai. Omgewingsvoorspraakgroepe PennEnvironment en Three Rivers Waterkeeper het BVPV Styrenics en sy moedermaatskappy, Styropek, daarvan beskuldig dat hulle die Wet op Skoon Water oortree het.

Die regsgeding beweer dat die maatskappy al vir minstens 'n jaar afvalwater en stormwater wat nurdles bevat, afvoer, in stryd met die federale wet en die maatskappy se permitvoorwaardes. Daar word gesê dat die ontladings by Styropek se aanleg in Potter Township plaasvind, wat by die samevloeiing van Raccoon Creek en die Ohio-rivier geleë is.

Navorsers van Three Rivers Waterkeeper en die Mountain Watershed Association het in September 2022 talle nurdles van 'n buitengewoon klein grootte ontdek, wat teruggevoer is na Raccoon Creek en Styropek-uitlope. Die regsgeding verskaf bewyse van nurdle-ophopings in Raccoon Creek, riviersediment en omliggende plantegroei, soos gedokumenteer deur die Pennsylvania Department of Environmental Protection tydens inspeksies.

Nurdles hou 'n beduidende bedreiging vir waterlewe in en kan bydra tot mikroplastiekbesoedeling. Vis en ander waterorganismes kan hulle verteer, wat lei tot potensiële skade aan die voedselketting en selfs menslike gesondheid. Heather Hulton VanTassel, uitvoerende direkteur van Three Rivers Waterkeeper, het die dringendheid beklemtoon om hierdie kwessie aan te spreek.

Die eisers soek siviele strawwe, regstellende aksies en meer deur die regsgeding, en hulle het openheid uitgespreek om 'n skikking met Styropek te onderhandel om langdurige litigasie te vermy. Die uiteindelike doel is om 'n einde te maak aan die onwettige storting van plastiekbesoedeling in Raccoon Creek, die Ohio-rivier en die omliggende omgewing.

Styropek-verteenwoordigers moet nog op die regsgeding reageer. Die maatskappy het egter voorheen sy verbintenis verklaar om op 'n omgewingsverantwoordelike wyse en in ooreenstemming met permitte te werk. Die eisers in die saak word verteenwoordig deur die National Environmental Law Centre en Michael Comber van Comber & Miller in Pittsburgh.