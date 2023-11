Fashion Dreamer: Maak jou innerlike Fashionista los op Nintendo Switch

Maak gereed om jou innerlike fashionista los te laat met Fashion Dreamer, 'n splinternuwe mode- en kommunikasietitel wat eksklusief op die Nintendo Switch beskikbaar is. Hierdie kreatiewe-gefokusde speletjie, ontwikkel deur Marvelous Europe, laat jou toe om jou unieke styl uit te druk en jou eie modehandelsmerk te bou.

In Fashion Dreamer het spelers die geleentheid om ontelbare uitrustings te ontwerp en dit aan die wêreld ten toon te stel. Met 'n wye reeks aanpassingsopsies kan jy 'n werklik unieke voorkoms vir jou avatar skep, bekend as 'n Muse. Van knus gemaklike klere tot sjiek couture, die moontlikhede is eindeloos.

Wys jou nuutste skeppings oor verskillende gebiede bekend as Cocoons, waar jy ook mode-inspirasie van ander Muses kan verken. Of jy nou aanlyn of vanlyn speel, jy kan nuwe neigings ontdek en aandag trek vir jou handelsmerk. Vertoon jou uitrustings in jou vertoonlokaal en kyk hoe die liefdes en aandag instroom.

Maar Fashion Dreamer gaan meer as net oor die ontwerp van uitrustings. Deur ontwerpuitdagings te voltooi, kan jy nog meer aanpassingsopsies ontsluit en jou handelsmerk tot nuwe hoogtes verhef. Asinchroniese multiplayer laat jou toe om met Muses van regoor die wêreld te kommunikeer, inspirasie te vind en likes te verdien vir jou mees ikoniese voorkoms.

En die opgewondenheid eindig nie daar nie. Marvelous Europe het 'n magdom gratis inhoud na-bekendstelling belowe, insluitend vars ontwerppatrone, bykomende Muse- en vertoonlokaal-aanpassingsopsies, en nuwe maniere om te speel. Bly ingeskakel vir meer besonderhede oor hierdie opwindende opdaterings.

Moenie die geleentheid misloop om 'n mode-beïnvloeder te word en die opwinding te ervaar om jou eie handelsmerk op die Nintendo Switch te bou en te bevorder nie. Gryp jou kopie van Fashion Dreamer wat nou beskikbaar is op die Nintendo eShop, en geniet vir 'n beperkte tyd 'n 10% afslag!

Vrae:

V: Wat is Fashion Dreamer?

A: Fashion Dreamer is 'n mode- en kommunikasietitel wat eksklusief op die Nintendo Switch beskikbaar is. Dit stel spelers in staat om hul unieke styl uit te druk, uitrustings te ontwerp en hul eie modehandelsmerk te bou.

V: Kan ek my avatar pasmaak?

A: Ja, jy kan jou avatar, wat 'n Muse genoem word, aanpas met 'n wye verskeidenheid opsies om 'n unieke voorkoms te skep.

V: Is daar multispeler in Fashion Dreamer?

A: Ja, Fashion Dreamer beskik oor asynchrone multispeler, wat spelers in staat stel om met Muses van regoor die wêreld te kommunikeer en inspirasie vir hul ontwerpe te vind.

V: Sal daar opdaterings na die bekendstelling wees?

A: Ja, Marvelous Europe het gratis inhoud ná bekendstelling belowe, insluitend vars ontwerppatrone, bykomende aanpassingsopsies en nuwe maniere om te speel.