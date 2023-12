Nuwe Fallout 4 Next-Gen Patch uitgestel tot 2024

Opsomming: Bethesda se hoogs verwagte "next-gen" pleister vir Fallout 4 is tot 2024 uitgestel, wat aanhangers teleurstel wat dit vanjaar verwag het. Die opdatering, wat vir PS5, Xbox Series X/S en PC ontwikkel word, sal hoër raamtempo's, 4K-beeldmateriaal en nuwe Creation Club-inhoud meebring. Bethesda het egter geen spesifieke vrystellingsdatum vir die pleister verskaf nie, wat verklaar dat hulle meer tyd benodig om dit te voltooi. Hierdie vertraging volg op vorige pogings deur Bethesda om Fallout 4 te verbeter, insluitend 'n opdatering vir Xbox One X wat 4K-beeldmateriaal teen 30 rame per sekonde gebring het. Verlede jaar is die raamkoers verhoog tot 60FPS maar ten koste van resolusie. Ten spyte van die vertraging, kan aanhangers uitsien na die komende Fallout TV-program wat in April vrygestel word, met Walton Goggins as 'n Ghoul in die post-apokaliptiese wêreld.

In 'n verrassende wending het Bethesda aangekondig dat die hoogs verwagte volgende-gen-pleister vir Fallout 4 eers in 2024 sal opdaag, nadat hy aanvanklik 'n vrystelling vanjaar belowe het. Die opdatering, wat vir PS5, Xbox Series X/S en PC ontwikkel word, het ten doel om 'n reeks gevraagde kenmerke te lewer, insluitend hoër raamtempo's, 4K-beeldmateriaal en nuwe inhoud van die Creation Club. Alhoewel geen spesifieke vrystellingsdatum verskaf is nie, het Bethesda-ontwikkelaars aanhangers verseker dat hulle net 'n bietjie meer tyd nodig het om die pleister te vervolmaak.

Hierdie vertraging kom as 'n teleurstelling vir Fallout 4-spelers wat gretig die volgende generasie verbeterings verwag het. Dit is egter nie die eerste keer dat Bethesda Fallout 4 herbesoek om sy werkverrigting te verbeter nie. 'n Opdatering vir die Xbox One X het voorheen 4K-beeldmateriaal bekendgestel, al is dit teen 'n beperkte raamtempo van 30FPS. Verlede jaar is die raamsnelheid tot 60FPS verhoog, hoewel dit op die opoffering van resolusie gekom het. Met die komende pleister kan aanhangers verbeterings in beide raamtempo en resolusie verwag, wat kompromieë tot die minimum beperk en 'n meer naatlose spelervaring lewer.

Terwyl die wag vir die Fallout 4-pleister ondraaglik lank lyk, kan aanhangers troos vind in die feit dat 'n Fallout TV-program in April bekendgestel word. Die reeks bevat Walton Goggins, bekend vir sy boeiende optredes, as 'n Ghoul - 'n oorlewende wat deur straling verander is in die post-apokaliptiese woesteny. Gerugte doen die rondte dat Goggins selfs die geliefde metgeselkarakter John Hancock van Fallout 4 kan uitbeeld, wat 'n opwindende laag afwagting vir aanhangers van die spel byvoeg.

Ten spyte van die vertraging, is dit duidelik dat Bethesda daartoe verbind is om die Fallout 4-ervaring te verbeter en aanhangers 'n ware volgende-gen-opdatering te bied. Met 2024 op die horison, kan spelers daarna uitsien om terug te duik in die Statebond en die radioaktiewe oorblyfsels in verstommende detail te verken. Tot dan sal die Fallout TV-program ongetwyfeld 'n broodnodige oplossing bied vir aanhangers van die franchise, wat die post-apokaliptiese gees lewendig hou totdat die volgende hoofstuk van die speletjie aanbreek.