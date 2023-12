Valke skiet tekort in naelbyter teen jakkalse terwyl afdelingswedren opwarm

Die Atlanta Valke het 'n geleentheid gehad om hul posisie aan die bopunt van die NFC-Suid te verstewig, maar het in 'n hartebreker teen die Tampa Bay Buccaneers te kort geskiet. Dit was ’n wedstryd wat die Valke se seisoen perfek ingekapsuleer het, met verspeelde geleenthede en inkonsekwentheid wat hul vertoning teister.

Agterspeler Desmond Ridder het 'n loopbaanbeste wedstryd gehad en 347 meter gegooi, maar dit was nie genoeg om die oorwinning vir Atlanta te verseker nie. Twee deurslaggewende draaie in die eerste helfte het die span nege punte gekos, wat hulle benadeel het. Ten spyte van 'n dapper terugkeerpoging in die vierde kwart, kon die Valke nie die Buccaneers terughou nie.

Met die nederlaag bevind die Valke hulself nou in 'n drie-manier gelykop vir die afdelingsvoorsprong, saam met die Buccaneers en New Orleans Saints. Al drie spanne het 'n 6-7 rekord met vier weke oor in die gewone seisoen. Die wedloop om die afdelingstitel is besig om 'n wenner-neem-alles-scenario te wees, aangesien 'n wildkaart-plek buite bereik is vir hierdie spanne.

Dit was ’n frustrerende seisoen vir die Valke, wat nie daarin kon slaag om los te kom van die teenstrydighede wat hulle al jare lank teister nie. Hegte wedstryde het die norm geword, met agt van hul 13 wedstryde wat met altesaam 25 punte beslis is. Afrigter Arthur Smith, in sy derde jaar by die span, kon hulle sedert 2017 nie na die uitspeelrondes of ’n wenseisoen lei nie.

Ten spyte van die teleurstelling was daar positiewe punte om uit die wedstryd weg te neem. Ridder se indrukwekkende vertoning en die veerkragtigheid wat die span in die vierde kwartaal getoon het, behoort die Valke bietjie selfvertroue te gee om vorentoe te beweeg. Hulle het 'n geleentheid om te hergroepeer, hul tekortkominge aan te spreek en sterker terug te kom in die oorblywende wedstryde van die seisoen.

Soos die afdelingswedloop opwarm, sal die Valke hul A-wedstryd moet bring om 'n uitspeelplek te verseker. Dit sal nie 'n maklike pad wees nie, maar met vasberadenheid en verbeterings het hulle steeds 'n kans om 'n stoot vir die naseisoen te maak.