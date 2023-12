Trump maak vals aansprake by die Fox News-stadsaal

Voormalige president Donald Trump, 'n leidende kandidaat vir die 2024 Republikeinse presidensiële benoeming, het Dinsdag op 'n Fox News-stadsaal in Iowa verskyn. Tydens die uurlange onderhoud het Trump verskeie bewerings gemaak wat vir akkuraatheid gekontroleer is.

Een van die bewerings wat Trump gemaak het, was oor die VSA se onttrekking uit Afghanistan. Hy het gesê dat die VSA $85 miljard se militêre toerusting agtergelaat het, wat dit die mees verleentheid in die land se geskiedenis noem. Hierdie bewering is egter vals. Volgens die departement van verdediging is die toerusting wat agterbly na raming sowat $7.1 miljard werd, 'n fraksie van wat Trump beweer het. Boonop is van die toerusting onbruikbaar gemaak voordat die Amerikaanse magte onttrek het. Die $85 miljard-syfer wat Trump genoem het, was 'n afgeronde, misleidende totaal van die bedrag geld wat die Kongres tydens die oorlog bewillig het om die Afghaanse veiligheidsmagte te ondersteun.

Nog 'n valse bewering wat Trump gemaak het, was oor sy kriminele aanklagte in vergelyking met Al Capone. Trump het verklaar dat Capone net een keer aangekla is, terwyl hy vier keer aangekla is. Hierdie bewering is egter ook vals. Capone is ten minste ses keer aangekla, met drie aanklagte in 1931 alleen, wat gelei het tot sy skuldigbevinding aan belastingontduiking. Trump se vergelyking met Capone val plat met hierdie feitelike onakkuraatheid.

Trump het ook valse bewerings gemaak oor die gee van boere van Iowa $28 miljard van China. Hy het verklaar dat hy die geld aan die boere gegee het en dat dit uit China kom. Die hulpgeld het egter van Amerikaanse belastingbetalers gekom, nie China nie. Studies het getoon dat Amerikaners die koste van Trump se tariewe op Chinese produkte gedra het, en die Amerikaanse regering het die finansiële bystand aan boere verleen. Boonop was die korrekte bedrag hulp wat aan boere ingevolge Trump se program gegee is $23 miljard, nie die $28 miljard wat hy geëis het nie.

Ter afsluiting het Trump se uitsprake tydens die Fox News-stadsaal verskeie onakkuraathede bevat. Dit is belangrik om aansprake wat deur openbare figure gemaak word, na te gaan om die verspreiding van akkurate inligting te verseker.