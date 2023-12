Galaxy S21 FE ontvang Android 14-opdatering, onthul opwindende kenmerke

Die hoogs verwagte Android 14-opdatering het uiteindelik gekom vir die Exynos 2100-weergawe van die Galaxy S21 FE. Gebruikers in Afghanistan, Egipte, Indië, Indonesië, Irak, Maleisië, Marokko, Pakistan, Panama, Saoedi-Arabië, Thailand, Nederland, die Filippyne, die VAE, Tunisië en Viëtnam kan nou die voordele van die nuwe firmware weergawe G990EXXU7FWK6 geniet, wat nie net Android 14 bekendstel nie, maar ook die Desember 2023-sekuriteitspleister insluit.

Hierdie jongste opdatering bied 'n magdom indrukwekkende kenmerke deur die nuwe One UI 6.0-koppelvlak. Die Quick Panel-ontwerpuitleg is opgeknap, wat 'n vars en gebruikersvriendelike ervaring bied. Boonop sal gebruikers 'n nuwe versteklettertipe en herontwerpte emoji's sien, wat ekstra visuele aantrekkingskrag vir interaksies bring.

Samsung het ook aansienlike verbeterings aan sy voorraadtoepassings aangebring. Die kamera-toepassing spog byvoorbeeld met 'n eenvoudiger gebruikerskoppelvlak, terwyl die ingeboude Gallery nou vinnige redigeeraksies ondersteun en die vermoë om voorwerpe uit beelde of video's te knip en as plakkers in die Samsung-sleutelbord te stoor. Verder stel die video-redigeringsinstrument, nou bekend as Samsung Studio, gebruikers in staat om konsepte te stoor en naatlose redigering te vergemaklik.

Wat die vertoning betref, bied die sluitskermhorlosie-legstukke meer stileringsopsies, wat gebruikers in staat stel om hul toestelle verder te verpersoonlik. Kennisgewings is verbeter met subtiele ontwerpaanpassings, en lêers kan maklik tussen liggings gesleep en laat val word.

Die opdatering stel ook twee nuwe widgets bekend: Pasgemaakte kamera en Weer Insights. Boonop spog die ingeboude videospeler met verbeterde kontroles en afspeelspoedopsies.

Hierdie is net 'n paar voorbeelde van die opwindende nuwe kenmerke en ontwerpverbeterings waarna gebruikers met die Android 14-opdatering kan uitsien. Om na die opdatering te kyk, moet Galaxy S21 FE-gebruikers met die Exynos 2100-skyfiestel die Instellings-toepassing oopmaak en na Sagteware-opdatering navigeer, waar hulle dit kan aflaai en installeer. Alternatiewelik kan die nuwe firmware-lêer handmatig vanaf die firmware-databasis geflits word.

Met die koms van Android 14 kry die Galaxy S21 FE nie net 'n aansienlike opgradering in funksionaliteit en sekuriteit nie, maar hou gebruikers ook aan die voorpunt van die nuutste tegnologie.