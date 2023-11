Verbeter jou privaatheid met WhatsApp se nuwe privaatheidskontrole-funksie

WhatsApp het onlangs sy Privaatheidskontrole-funksie vir beide Android- en iOS-toestelle bekendgestel, met die doel om die sekuriteitsmaatreëls van die wydgebruikte sosialemedia-toepassing te versterk. Hierdie nuwe kenmerk, soos Meta dit beskryf, dien as 'n omvattende gids om gebruikers te help om deur belangrike privaatheidinstellings te navigeer, wat hulle in staat stel om die toepaslike vlak van beskerming te kies. Deur eenvoudig "Begin ondersoek" in hul privaatheidinstellings te kies, kan gebruikers maklik die sekuriteit van hul boodskappe, oproepe en persoonlike inligting versterk.

Om die meeste van die Privaatheidskontrole-funksie op jou foon te maak, volg hierdie eenvoudige stappe:

1. Maak WhatsApp oop en gaan na die instellingskieslys op jou iOS- of Android-toestel.

2. Aan die bokant van die skerm sal jy 'n banier sien wat jou vra om die privaatheidskontrole te begin. Klik daarop.

3. Van daar af kan jy verskeie opsies verken om jou privaatheidinstellings volgens jou voorkeure aan te pas.

Privaatheidskontrole bied verskeie topinstellings wat jy kan pasmaak om jou privaatheid te verbeter:

1. Beheer wie jou kan kontak: Met hierdie instelling kan jy bestuur wie na jou kan uitreik en ongewenste oproepe en boodskappe voorkom. Daarbenewens het jy die vermoë om te beheer wie jou by groepe kan voeg, onbekende bellers stil te maak en geblokkeerde kontakte te bestuur.

2. Besluit wie toegang tot jou persoonlike inligting het: Neem beheer oor jou persoonlike inligting deur die gehoor te kies met wie jy besonderhede soos jou aanlyn status en aktiwiteit wil deel. Jy kan ook bepaal wie jou profielfoto kan sien en toegang het tot jou laas gesien status. Boonop het u die opsie om leeskwitansies te bestuur.

3. Bestuur boodskapsigbaarheid: Beperk toegang tot jou boodskappe en media deur die verstekboodskaptydteller aan te pas en voordeel te trek uit end-tot-end geënkripteerde rugsteun.

4. Voeg 'n ekstra laag sekuriteit by: Beskerm jou WhatsApp-rekening verder deur die vingerafdrukslotfunksie te aktiveer en beheer oor tweestap-verifikasie te neem.

Deur WhatsApp se Privaatheidskontrole-funksie te gebruik, kan jy jou privaatheid verbeter en gemoedsrus hê terwyl jy die gewilde boodskaptoepassing gebruik. Bly veilig en geniet 'n veiliger sosiale media-ervaring.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is WhatsApp se Privaatheidskontrole-kenmerk?

WhatsApp se privaatheidskontrole is 'n nuut bekendgestelde kenmerk wat gebruikers deur belangrike privaatheidinstellings lei, wat stap-vir-stap bystand bied om die veiligheid van hul boodskappe, oproepe en persoonlike inligting te help versterk.

2. Hoe kry ek toegang tot Privaatheidskontrole op WhatsApp?

Om toegang tot Privaatheidskontrole te verkry, maak WhatsApp op jou iOS- of Android-toestel oop en gaan na die instellingskieslys. Soek die banier aan die bokant van die skerm wat jou vra om die privaatheidskontrole te begin. Klik daarop om jou privaatheidinstellings te begin pasmaak.

3. Watter instellings kan ek met Privaatheidskontrole verstel?

Privaatheidskontrole laat jou toe om verskeie instellings aan te pas, insluitend die beheer van wie jou kan kontak, die bestuur van persoonlike inligtingsigbaarheid, die stel van boodskaptydtellers en die byvoeging van bykomende sekuriteitslae met vingerafdrukbeskerming en tweestap-verifikasie.

Bronne:

- WhatsApp [https://www.whatsapp.com/]

– Meta [https://about.fb.com/meta/]