Devolver Digital se vakansievertoonvenster onthul opwindende reeks vir 2024

Devolver Digital het onlangs sy langverwagte Devolver Public Access Holiday Special 2023-uitstalling aangebied, wat gamers 'n blik op die toekoms van speletjies in 2024 bied. Die feestelike uitsending het 'n verskeidenheid vermaaklike segmente gehad, insluitend kook- en musikale optredes, sowel as optredes van geliefde vakansie-ikone. Die hoogtepunt van die geleentheid was egter ongetwyfeld die onthulling van die uitgewer se opwindende reeks vir die komende jaar.

Een van die uitstaande titels wat vertoon is, was "The Plucky Squire", 'n speletjie wat kykers beïndruk het met sy unieke perspektief-buigende spelmeganika. Die mede-regisseurs, James Turner en Jonathan Biddle, het insig gegee in die protagonis se reis en sy stryd teen die kwaadwillige towenaar, Humgrump. Terwyl spelers voorberei om hierdie epiese avontuur op PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series X aan te pak | S, hulle kan 'n boeiende narratiewe en innoverende spelelemente verwag.

Nog 'n hoogs verwagte speletjie wat tydens die geleentheid uitgelig is, was "Pepper Grinder", wat spelers bekendstel aan 'n vinnige wêreld van boor-gebaseerde deurkruising. Ontwikkelaar Riv Hester het tydens die vertoonvenster verskyn om die speletjie se opwindende spelmeganika te demonstreer terwyl hy 'n paar speletjie-tema-koekies voorberei het. Spelers sal deur verskeie struikelblokke moet navigeer deur hul betroubare boor te gebruik, strategie en vaardigheid aan te wend om vyande te oorwin en ingewikkelde raaisels op te los.

Spelers is ook getrakteer op 'n voorskou van "Baby Steps," 'n nuwe speletjie deur Bennett Foddy en Gabe Cuzzillo. Die ontwikkelaars het die reis van die nie-so-heldhaftige protagonis, Nate, ten toon gestel terwyl hy sy pad deur 'n dinamies veranderende wêreld struikel. Met sy unieke spelmeganika en bekoorlike kunsstyl, beloof "Baby Steps" om 'n meeslepende en vermaaklike ervaring op PC en PlayStation 5 te bied.

Devolver Digital het nie daar gestop nie, want hulle het ook "Stick it to the Stickman" onthul, 'n stok-gebaseerde gevegspeletjie wat deur Free Lives ontwikkel is. Die lokprent het 'n oorvloed van gevegstegnieke vertoon, wat spelers verlei het om aansoek te doen vir werk deur StickedIn, 'n fiktiewe maar ongelooflike amusante werkswerf.

Boonop het Devolver Digital aangekondig dat hul gewilde Apple Arcade-eksklusiewe "Cricket Through the Ages" vroeg in 2024 sy weg na PC en Switch sou maak, wat 'n groter gehoor die geleentheid bied om 'n avontuur deur die tyd aan te pak met 'n krieket-tema kinkel.

Alhoewel die maatskappy se vakansie-spesiaal geen verstommende aankondigings ingesluit het nie, het Devolver Digital getrou gebly aan sy reputasie om 'n onkonvensionele en boeiende vertoonvenster te lewer. Kykers was opgewonde gelaat en het gretig die vrystelling van hierdie komende titels verwag, wat verseker dat 2024 'n opwindende jaar vir gamers sal wees.