Verbetering van die kommunikasie van bewysgebaseerde inhoud op sosiale media

In vandag se digitale era duur die stryd teen verkeerde inligting op sosiale media-platforms voort. Die verspreiding van mediese valshede tydens die COVID-19-pandemie en die impak van politieke verkeerde inligting op verkiesings het die dringende behoefte beklemtoon om hierdie kwessie aan te spreek. Om verkeerde inligting te bekamp, ​​het kundiges drie sleutelbelanghebbendes geïdentifiseer: sosialemediagebruikers, regeringsreguleerders en die sosialemediaplatforms self.

Om sosialemediagebruikers aan te moedig om hulself oor die onderwerp op te voed en bewus te wees van taktieke wat gebruik word om verkeerde inligting te versprei, is een benadering. Regeringsliggame word versoek om met sosialemediaplatforms saam te werk om die verspreiding van verkeerde inligting te reguleer en te voorkom. Al hierdie pogings maak egter staat op die beskikbaarheid van betroubare inhoud, wat nie altyd maklik is om te vind nie, soos ons onlangse studie gepubliseer in The Journal of Health Communication onthul.

In ons studie het ons 300 geestesgesondheidsnavorsingsverwante poste van twee prominente Australiese geestesgesondheidsnavorsingsorganisasies ontleed. Die uitdaging wat ons teëgekom het, was om die bewyse agter hierdie poste vas te stel. Skokkend genoeg het ons span net 56% van die tyd saamgestem oor die teenwoordigheid van bewysgebaseerde inligting in die plasings, wat aandui dat selfs kundiges gesukkel het om betroubare inhoud te identifiseer.

Hierdie bevinding laat vrae ontstaan ​​oor die onderskeid tussen verkeerde inligting, disinformasie en waarna ons verwys as "swak kwaliteit inligting." Inligting van swak gehalte vind plaas wanneer die vlak van bewyse wat 'n pos ondersteun nie waarneembaar is nie, selfs vir diegene met uitgebreide opleiding in die veld.

Terwyl sommige plasings wel na bewysgebaseerde bronne soos eweknie-geëvalueerde referate verwys het, het die meerderheid op deskundige menings of nuusartikels staatgemaak. Dit plaas die las op sosiale media-gebruikers om aansienlike moeite te doen om die betroubaarheid van inhoud te verifieer, wat dikwels uitdagend is weens tegniese taal en beperkte toegang tot hulpbronne.

As navorsers het ons bewysgebaseerde riglyne ontwikkel om te help met die doeltreffende verspreiding van geestesgesondheidsnavorsing op sosiale media-platforms. Hierdie riglyne beklemtoon die belangrikheid daarvan om die gehoor te betrek terwyl die bron van die inligting en die beoogde gehoor duidelik gekommunikeer word. Deur beelde, video's en hiperskakels te gebruik, kan navorsers betrokkenheid verbeter en toeganklike paaie verskaf om navorsingsinligting te verifieer.

Ons riglyne pleit vir die volgende benaderings:

1. Noem die inligting en die bron daarvan duidelik.

2. Identifiseer die beoogde gehoor.

3. Inkorporeer media-elemente wat die pos verbeter, wat addisionele konteks verskaf.

4. Sluit hiperskakels in om navorsingsinligting te valideer.

5. Vermy oormatige gebruik van hutsmerke.

Deur hierdie riglyne te volg, kan navorsers die gaping tussen betrokkenheid en bewysgebaseerde inligting oorbrug, wat hulle in staat stel om navorsingsbevindinge effektief aan 'n breër gehoor op sosiale media-platforms te kommunikeer.

Vrae:

V: Wat is die belangrikste belanghebbendes in die bekamping van verkeerde inligting op sosiale media?

A: Die sleutelbelanghebbendes is sosialemediagebruikers, regeringsreguleerders en sosialemediaplatforms self.

V: Wat was die hoofbevinding van die studie?

A: Die studie het bevind dat die vasstelling van die bewyse agter sosiale media-plasings, selfs vir kundiges, uitdagend was, wat 'n gebrek aan betroubare identifiseerbare bewysgebaseerde inhoud aandui.

V: Hoe kan navorsers bewysgebaseerde inhoud effektief kommunikeer?

A: Navorsers kan bewysgebaseerde inhoud effektief kommunikeer deur die inligting en die bron daarvan duidelik te stel, die beoogde gehoor te identifiseer, media-elemente, insluitend hiperskakels, in te sluit en oormatige gebruik van hutsmerke te vermy.

V: Waarom is dit belangrik om verkeerde inligting op sosiale media aan te spreek?

A: Verkeerde inligting op sosiale media kan aansienlike gevolge hê, soos die verspreiding van vals inligting oor mediese behandelings of die invloed van die uitslag van verkiesings, wat dit noodsaaklik maak om verkeerde inligting te bekamp en betroubare inhoud te bevorder.