EVE Vanguard se eerste staking-geleentheid word afgesluit met opwindende planne vir die toekoms

Die pas afgehandelde EVE Vanguard se First Strike-geleentheid het spelers gretig laat wag op die volgende fase van speeltoetse. CCP Games, die ontwikkelaar van EVE Online, het hul dankbaarheid teenoor die aanhangers uitgespreek vir die deelname aan hierdie aanvanklike toets en het belowe dat daar nog opwindende proewe is wat op pad is na 'n volledige eerstepersoonskieter (FPS) bekendstelling.

Terwyl CCP Games geen spesifieke syfers bekend gemaak het oor spelerdeelname of die impak van die Vanguard-toetsing op die voortslepende seerower-insurgensies oor New Eden se stergroepe nie, het hulle wel na Twitter gegaan om 'n paar noemenswaardige spelerprestasies ten toon te stel. Hierdie toekennings het die spelers ingesluit met die hoogste aantal Vanguard-doodslae, nabygevegdood, en meer.

Persoonlik was die ervaring in Vanguard baie aangenaam vir baie spelers. Die geleentheid om in die skoene van 'n Vanguard-kloon te tree en chaos op die slagvelde te skep, was beide uitdagend en ongelooflik pret. Ten spyte van 'n nederlaag 'n paar keer, is die algehele ervaring goed ontvang.

Alhoewel die First Strike-speeltoets slegs vier dae geduur het, het dit ongetwyfeld waardevolle insigte aan die CCP Games-span verskaf. Die ontwikkelaars is entoesiasties daaroor om met die spelergemeenskap saam te werk om hierdie module verder te verfyn en te verbeter. Tydens 'n voorskousessie het CCP Burger en CCP Collins hul voorneme uitgespreek om talle toetse uit te voer, hoewel hulle hulle daarvan weerhou het om datums te spesifiseer.

Nou het die ontwikkelaars 'n meer konkrete tydlyn verskaf. Die Vanguard-webwerf het onthul dat die volgende geleentheid vir Januarie 2024 geskeduleer is, wat beteken dat spelers nie lank hoef te wag vir die volgende opwindende fase nie. Alhoewel presiese besonderhede vir nou nie bekend gemaak is nie, word verwag dat meer inligting na die komende vakansietyd gedeel sal word. Intussen poog CCP Games om die terugvoer van die First Strike-speeltoets te ontleed en ook hul hardwerkende span 'n welverdiende ruskans toe te laat.

Intussen ervaar die hele EVE Online-gemeenskap 'n nuutgevonde gevoel van lewenskragtigheid met die onlangse vrystelling van Havoc, die tweede uitbreiding van 2023. Hierdie konvergensie van gebeure dra ongetwyfeld by tot die opwinding en afwagting rondom die toekoms van Vanguard en die algehele EVE Online-heelal .