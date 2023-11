EVE Online: Vanguard Alpha-toets aangekondig

CCP Games het pas die hoogs verwagte alfa-toets aangekondig vir EVE Online: Vanguard, sy komende eerstepersoonskieter wat in die EVE Heelal afspeel. Hierdie toets sal spelers die kans gee om die spel voor die einde van die jaar in die hande te kry.

Hierdie alfa-toets, genaamd First Strike, wat geskeduleer is om van 7 Desember tot 11 Desember uit te voer, het ten doel om belangrike data vir CCP Games in te samel om 'n boeiende FPS-ervaring te bou en dit in die toekoms te ondersteun. Daarbenewens sal die toets 'n direkte impak op die EVE-heelal self hê.

Tydens die toets sal spelers die geleentheid kry om New Eden vanuit 'n heel nuwe perspektief te verken, aangesien hulle betrokke raak by intense grondgevegte in die nuut bygevoegde Pirate Insurgency-laag. Hierdie kenmerk is bekendgestel met die onlangse Havoc-uitbreiding en beloof om 'n vars dinamiek na die spel te bring.

Deelname aan die alfa-toets is oop vir alle Omega-intekenare, wat beteken dat daar geen bykomende aankoop nodig is behalwe 'n EVE-intekening nie. Vir diegene wat by die toets wil aansluit, sal Vanguard maklik toeganklik wees deur die EVE Online-lanseerder.

Om meer te wete te kom oor die alfa-toets en aan te meld vir 'n Omega-intekening, kan spelers die amptelike EVE Vanguard-webwerf besoek. Moenie hierdie opwindende geleentheid misloop om van die eerstes te wees wat die meesleurende wêreld van EVE Online: Vanguard ervaar nie.

FAQ

V: Wat is EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard is 'n opkomende FPS-module wat in die EVE Heelal stel, wat die spelervaring van die gewilde MMO, EVE Online, uitbrei.

V: Wanneer is die alfa-toets vir EVE Online: Vanguard?

Die alfa-toets, genaamd First Strike, vind van 7 Desember tot 11 Desember plaas.

V: Wie kan aan die alfatoets deelneem?

Die alfa-toets is oop vir alle Omega-intekenare van EVE Online.

V: Hoe kan ek by die alfa-toets aansluit?

Om by die alfa-toets aan te sluit, moet spelers 'n Omega-intekening hê en toegang kry tot Vanguard deur die EVE Online-lanseerder.

V: Watter impak sal die alfa-toets op die EVE-heelal hê?

Die alfa-toets sal nie net waardevolle data verskaf vir die bou van die FPS nie, maar ook die struktuur van New Eden beïnvloed, veral in die nuut bygevoegde Pirate Insurgency-laag.