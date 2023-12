Evanston Basketball Seniors lei span na oorwinning

Evanston se basketbalprogram het in die verlede sy billike deel van uitdagings gehad toe hulle aan die Team Rose Shootout-byeenkoms deelgeneem het. In 'n onlangse wedstryd teen Marian Catholic het die seniors in die span egter opgetree en hul span tot 'n oorwinning van 52-47 gelei.

Na 'n stadige begin in die eerste kwart waar hulle slegs 4 punte aangeteken het, het dit gelyk of Evanston op pad was na nog 'n teleurstellende vertoning. Maar die seniors, Morgan Brown en Antoine Thomas, saam met Brandon Watson, het die wedstryd omgedraai met hul sterk spel. Brown en Thomas het elk 13 punte aangeteken, terwyl Watson vyf van ses vrygooie in die laaste 2:30 van die wedstryd gemaak het.

Afrigter Mike Ellis het die seniors geloof vir hul terugspringvertoning en hul vermoë om wedstryde te voltooi. Hy het opgemerk dat die span se volharding aan albei kante van die vloer in die tweede en vierde kwartale die verskil gemaak het om die oorwinning te verseker. Ten spyte van die aanvanklike terugslag, was Ellis tevrede met die span se vasberadenheid en hul vermoë om sterk verdediging te speel.

Die oorwinning is ook toegeskryf aan Evanston se stewige driepunt-skiet, met die span wat op 10-van-23-pogings van buite die boog geskakel het. Veral Brown het 'n puik tweede helfte gehad en aan albei kante van die baan bygedra.

Alhoewel Marian Catholic 'n drietal sterk puntemakers in Zach Sharkey, Jonah Weathers en James Bullock gehad het, het Evanston se verdediging versterk en hul doeltreffendheid beperk. Die wedstryd het uiteindelik neergekom op Evanston se vermoë om verdedigende stops te maak en hul voorsprong te behou.

Hierdie oorwinning is 'n bewys van die seniors se leierskap en die span se eenheid. Dit wys dat Evanston in staat is om teen sterk teenstanders mee te ding en goed onder druk te presteer. Die Wildkits sal daarna streef om hul sukses in hul komende wedstryd teen Mundelein Carmel voort te sit.