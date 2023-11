Érudit: Bemagtiging van Franstalige Navorsing en Oop Toegang

Die ontstaan ​​van Érudit het gespruit uit die navorsing wat gedoen is deur Guylaine Beaudry, 'n gegradueerde student in inligtingswetenskap aan die Universiteit van Montreal. Met erkenning van die gebrek aan afstandtoegang tot wetenskaplike tydskrifte in Quebecois, het Beaudry se pogings geboorte gegee aan Érudit - 'n infrastruktuur wat sedertdien in 'n navorsingskragstasie ontwikkel het. Tanja Niemann, die algemene direkteur van Érudit, beskryf dit as "nie net 'n produksieprojek nie, maar 'n noodsaaklike navorsingsinfrastruktuur."

Oorspronklik 'n platform vir vyf joernale van die University of Montreal Press, het Érudit 'n lang pad van sy begin af gekom. Die fokus daarvan strek verder as net om tekste aanlyn beskikbaar te stel; dit verseker dat die formate geïndekseer en leesbaar is oor verskeie toestelle. “Ons voel voorbereid vir die toekoms, met 'n stewige fondament en 'n duidelike visie oor die afgelope 25 jaar,” sê Niemann.

Gedryf deur die groeiende belangstelling in sy dienste, het Érudit sy omvang uitgebrei deur saam te werk met ander tydskrifte en universiteite. In 2004 is 'n konsortium gevorm tussen die Universiteit van Montreal, Laval Universiteit en die Universiteit van Quebec in Montreal om die produksie van Quebecois-navorsingsjoernale te ondersteun. Oor die jare het Érudit voortgegaan om te ontwikkel, met die bekendstelling van sy vierde weergawe in 2017. “Soos die tegnologiese omgewing verander, moet ons voortdurend verbeter vir beter indeksering en toeganklikheid,” merk Gwendal Henry, kommunikasie-adviseur by Érudit op. Elke jaar word 10,000 XNUMX nuwe artikels en historiese rekords by Érudit se versameling gevoeg.

Érudit, wat deur die Kanadese Stigting vir Innovasie as een van die belangrikste Kanadese infrastruktuur beskou word, beklee 'n deurslaggewende posisie op die gebied van geesteswetenskaplike navorsing. "Teks word 'n voorwerp van navorsing in die geesteswetenskappe," verduidelik Niemann. Saam met sy vennote het Érudit 'n ontginbare tekskorpus tot stand gebring wat toeganklik is via Calcul Québec.

### Gereelde vrae

**Wat is Érudit?**

Érudit is 'n navorsingsinfrastruktuur wat afstandtoegang tot Quebecois wetenskaplike tydskrifte bied. Dit het ontwikkel tot 'n belangrike platform vir Franstalige navorsing in Kanada, met 'n uitgebreide versameling artikels en historiese rekords.

**Hoe ondersteun Érudit navorsing?**

Érudit maak nie net navorsingsartikels toeganklik nie, maar verseker ook dat hul formate indekseerbaar en leesbaar is oor verskillende toestelle. Die platform gaan voort om sy tegnologiese vermoëns te verbeter om verwysing en toeganklikheid te verbeter.

**Hoe dra Érudit tot die wetenskaplike gemeenskap by?**

Érudit speel 'n deurslaggewende rol in die stabilisering en voortsetting van die werk van klein, onafhanklike joernale in die Franssprekende gemeenskap. Sy samewerking met universiteitsbiblioteke en ander belanghebbendes help om die lewenskragtigheid van hierdie tydskrifte te handhaaf.

**Hoe verseker Érudit oop toegang?**

Ongeveer 97% van die tekste wat op Érudit aangebied word, is vrylik toeganklik. Die oorblywende 3% vereis 'n biblioteekintekening, wat dit moontlik maak om fondse te herlei om die tydskrifte se bedryfskoste te ondersteun.

**Wat is die toekoms van Érudit?**

Érudit beoog om sy invloed buite die Quebec-streek uit te brei en 'n nasionale platform vir geesteswetenskaplike en sosiale wetenskappe joernale regoor Kanada te word. Dit poog om onafhanklike ooptoegangpublikasies te versterk deur inisiatiewe soortgelyk aan sy eie te konsolideer.

## Afsluiting

Oor die afgelope 25 jaar het Érudit omskep in 'n belangrike navorsingsentrum, wat Franstalige navorsing bemagtig en oop toegang bevorder. Deur betroubare en vrylik toeganklike inhoud aan te bied, versterk Érudit die sigbaarheid en impak van Quebecois wetenskaplike tydskrifte wêreldwyd. Met 'n onwrikbare verbintenis tot die ondersteuning van plaaslike joernale en gemeenskappe, streef Érudit daarna om te verseker dat openbare befondsing tydskrifspanne behoorlik vergoed vir hul waardevolle bydraes, wat die produksie van hoë-gehalte navorsing bevorder.