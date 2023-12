Fortnite stel Lego-geïnspireerde handwerkspeletjie bekend, lê fondament vir uitbreiding

Fortnite ondergaan 'n aansienlike transformasie om meer as net 'n Battle Royale-speletjie te word. In 'n stap om Fortnite in 'n platform te omskep, het die speletjie 'n nuwe Lego-geïnspireerde handwerkspeletjie vrygestel wat beskikbaar is in die Fortnite-heelal. Dit is die begin van 'n nuwe era vir Fortnite, aangesien dit daarop gemik is om 'n speletjie-ekosisteem met uiteenlopende ervarings te skep.

Die Lego Fortnite-speletjie is 'n oorlewing-kunsspel wat aan Minecraft herinner. In plaas daarvan om 'n aparte speletjie af te laai, kan spelers dit egter direk vanaf die Fortnite-kieslys verkry. Die speletjie bied 'n groot, prosedureel gegenereerde kaart wat 19 keer groter is as die Battle Royale-eiland. Spelers kan kies uit 'n kreatiewe modus, wat hulle toelaat om enigiets te bou wat hulle begeer, of 'n oorlewingsmodus waar hulle uitdagings soos honger en uiterste hitte in die gesig staar.

Wat hierdie samewerking uniek maak, is dat Lego Fortnite nie die enigste speletjie is wat na Fortnite kom nie. Nog twee speletjies, Rocket Racing en Fortnite Festival, word hierdie week bekendgestel. Epic Games, die ontwikkelaar van Fortnite, stel Fortnite voor as 'n platform wat 'n wye reeks speletjies kan aanbied, soortgelyk aan Roblox, maar met strenger kontroles.

In 'n onderhoud met The Verge het Saxs Persson, Epic se uitvoerende VP, verduidelik dat die Lego-samewerking help om die grondslag te lê vir verskeie elemente binne die Fortnite-ekosisteem. Een van hierdie elemente is die bou van 'n metaverse, 'n virtuele ruimte met aanhoudende identiteite. Die insluiting van Lego-minifigs stel spelers in staat om verskillende rolle binne die metaverse aan te neem, wat die algehele ervaring verbeter.

Nog 'n belangrike aspek is ouderdomsgraderings. Epic het ouderdomsgraderings vir alle ervarings in Fortnite bekendgestel, insluitend dié wat deur gebruikers geskep is. Die Lego-samewerking toon Fortnite se veelsydigheid as 'n platform vir alle ouderdomme, wat ouers beheer gee oor die inhoud wat hul kinders toegang het.

Verder is Epic van plan om die Fortnite Creative-ekosisteem uit te brei, wat skeppers bemagtig om hul eie ervarings binne die spel te ontwikkel. Hul vennootskap met Lego behels die bou van digitale tweeling vir Lego-elemente en die beskikbaarstelling daarvan aan skeppers. Dit brei nie net die speletjie se ekosisteem uit nie, maar bevoordeel ook skeppers deur nuwe hulpbronne en geleenthede te bied.

Fortnite se stap om 'n platform te word, dui op 'n dapper stap in die herdefiniëring van die spellandskap. Met 'n groeiende versameling speletjies en 'n fokus op gebruikergegenereerde inhoud, beoog Fortnite om 'n wyer gehoor te boei terwyl dit 'n menigte ervarings binne sy virtuele heelal bied.