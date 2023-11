Nuwe stemverslagdoeningsfunksie by Fortnite gevoeg om gemeenskapsveiligheid te verbeter

Fortnite, die gewilde aanlyn multiplayer-speletjie wat deur Epic Games ontwikkel is, gaan 'n nuwe stemverslagdoeningsfunksie onthul wat daarop gemik is om wangedrag van spelers aan te spreek en 'n veilige speletjie-omgewing te verseker. Die verbeterde gemeenskapshulpmiddels sal spelers in staat stel om enige gevalle van slegte gedrag op stemkletse aan te meld, wat die maatskappy in staat stel om toepaslike stappe teen oortreders te neem.

Wanneer dit geaktiveer is, sal die kenmerk die vyf minute se oudio veilig vasvang tydens 'n speletjiesessie, wat op 'n deurlopende basis funksioneer. Epic Games beklemtoon dat dit nie stemopnames stoor tensy 'n verslag ingedien word nie. In die geval van 'n gesprek wat gerapporteer word, sal die oudio van die laaste vyf minute saam met die verslag opgelaai word en aan Epic moderators gestuur word vir hersiening. Verslae bly anoniem om gebruikers aan te moedig om enige onvanpaste gedrag aan te meld sonder vrees vir vergelding.

Epic Games is verbind tot gebruikersprivaatheid en het maatreëls geïmplementeer om persoonlike data te beskerm. Na 14 dae of die duur van 'n sanksie, word die opgeneemde oudiosnitte outomaties uitgevee. In die geval van 'n appèl, mag Epic Games die snitte vir 'n bykomende 14 dae behou om die besluitnemingsproses te vergemaklik. Verder, as 'n snit vir wetlike doeleindes vereis word, sal dit behou word vir so lank as wat die wet vereis.

Om spelers groter beheer oor hul speletjie-ervaring te gee, kan die stemverslaggewingfunksie afgeskakel word deur gebruikers ouer as 18. Deur die kenmerk te deaktiveer, kan spelers verseker dat stemverslaggewing nie in hul partytjie beskikbaar is nie of wanneer hulle met vriende speel wat ook gekies om dit af te skakel. Om stemklets heeltemal uit te skakel is 'n opsie, alhoewel een wat kommunikasie met vriende en ander spelers beperk.

Epic Games se byvoeging van die stemverslagdoeningsfunksie strook met pogings wat deur ander speletjiemaatskappye, soos Sony en Microsoft, aangewend is om toksisiteit en teistering binne hul speletjiegemeenskappe te bekamp. Deur spelers die middele te voorsien om wangedrag aan te meld, beoog Fortnite om 'n veiliger en aangenamer omgewing vir spelers van alle ouderdomme te bevorder.

Algemene vrae

1. Hoe lank stoor Epic Games stemopnames?

Epic Games stoor nie stemopnames nie, tensy 'n verslag geliasseer word. Die vasgevang klankgrepe word outomaties na 14 dae of die duur van 'n sanksie uitgevee. In die geval van 'n appèl, kan die snitte vir 'n bykomende 14 dae bewaar word.

2. Kan ek 'n gesprek anoniem rapporteer?

Ja, verslae wat deur die stemverslagdoening-funksie gemaak word, is anoniem. Epic Games moedig spelers aan om enige gevalle van slegte gedrag aan te meld sonder vrees vir vergelding.

3. Kan ek die stemverslaggewingfunksie afskakel?

Spelers ouer as 18 het die opsie om die stemverslaggewingfunksie af te skakel. Deur dit te deaktiveer, sal die kenmerk nie beskikbaar wees in partytjies of wanneer jy met vriende speel wat ook gekies het om dit af te skakel nie.

4. Is daar 'n alternatief om stemklets heeltemal uit te skakel?

Ja, spelers kan kies om stemklets heeltemal af te skakel. Hierdie opsie beperk egter kommunikasie met vriende en ander spelers tydens spel.