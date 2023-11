Google se antitrustverhoor: ondersoek die stryd met epiese speletjies

In 'n deurlopende antitrust-verhoor sal Epic Games Inc., die ontwikkelaar agter die uiters gewilde videospeletjie "Fortnite", sy argumente teen Google Play Winkel se beweerde beperkende praktyke aanbied. Die verhoor, wat na verwagting oor 'n paar weke sal strek, het op 6 November begin.

Epic Games beskuldig Google daarvan dat hulle mededingers verbied om hul toepassings direk te versprei en in plaas daarvan om hul insluiting in die Google Play Winkel te verplig. Volgens Tim Sweeney, uitvoerende hoof van Epic Games, smoor hierdie benadering verbruikers- en ontwikkelaarvryheid deur monopoliebelasting en fooie in te stel wat pryse opjaag. Sweeney beweer dat Google-fooie inprogram-transaksiepryse met tot 30% laat styg, aansienlik hoër as die 3% wat betalingsverwerkers in mededingende markte hef. Anders as om finansiële vergoeding te soek, fokus Epic se regsgeding daarop om veranderinge aan Google se praktyke aan te dryf.

Om hul saak te stel, het Epic Games 'n aansienlike getuielys saamgestel wat prominente figure insluit soos Sundar Pichai (hoof uitvoerende beampte van Google en Alphabet), Ruth Porat (hoof finansiële beampte van Google en Alphabet), en selfs Andy Rubin (mede- stigter van die Android-bedryfstelsel). Die verhoor beklemtoon ook Google se beweerde betaling van aansporings aan speletjie-ontwikkelaars om hul titels eksklusief in die Play Winkel te behou. Epic Games beweer dat Google misleidende taktiek gebruik het deur aanlyn gesprekke na Google Chats te verskuif, waar hulle later vernietig kon word.

Terwyl Google se visepresident van regeringsake en openbare beleid, Wilson White, die regsgeding as misleidend en skynheilig afmaak, bly Epic Games standvastig in sy strewe na 'n meer oop en regverdige digitale mark. Die verhoor val saam met Google se voortdurende antitrust-kragmeting met die departement van justisie, waar soortgelyke beskuldigings van magsmisbruik geopper word.

Algehele, hierdie hoë-belang verhoor dui op 'n belangrike oomblik in die voortdurende stryd tussen ontwikkelaars en tegnologie reuse, aangesien hul praktyke en markoorheersing onder die loep geplaas word. Die uitkomste van hierdie regstappe kan verreikende implikasies vir die toekoms van toepassingverspreiding, mededinging en verbruikerswelsyn hê.

