Revolusionerende katalisatorontwerp deur masjienleer

Navorsers by MIT het 'n baanbrekende benadering tot katalisatorontwerp bekendgestel, wat masjienleer gebruik om die beperkings van intuïsie-gebaseerde metodes te oorkom. Deur hierdie nuwe tegniek te gebruik, het die span by MIT voorheen ongeïdentifiseerde atoomkonfigurasies ontdek in 'n materiaal wat al drie dekades lank bestudeer is. Hul bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature Computational Science, werp lig op die vermoë van masjienleer om meer gedetailleerde en akkurate inligting oor katalisatoroppervlaktes te verskaf.

Tradisioneel was die karakterisering van materiaaloppervlakke 'n statiese proses wat 'n spesifieke konfigurasie uit ontelbare moontlikhede ondersoek. In teenstelling hiermee bied die nuwe metode wat deur die MIT-navorsers ontwikkel is 'n skatting van alle potensiële variasies deur 'n iteratiewe masjienleerproses te gebruik. Met net 'n paar eerste-beginsels berekeninge, kan die stelsel oppervlak-energieë oor verskeie potensiale voorspel en akkuraat die mees stabiele struktuur onder verskillende eksterne toestande bepaal.

Boonop skakel die navorsers se Outomatiese Oppervlakrekonstruksie (ASR)-raamwerk die behoefte aan met die hand geselekteerde monsters uit om die neurale netwerk op te lei. In plaas daarvan begin dit met 'n enkele voorbeeld van 'n ongerepte snyoppervlak en gebruik aktiewe leer en Monte Carlo-algoritmes om plekke vir steekproefneming te kies. Met minder as 5,000 XNUMX eerste-beginsels-berekeninge, kan die ASR-raamwerk akkurate voorspellings van oppervlak-energieë verskaf, selfs vir komplekse drie-komponent materiale.

Die implikasies van hierdie navorsing is verreikend. Deur ons begrip van katalisatoroppervlaktes uit te brei en hoe hulle onder verskillende toestande optree, sal wetenskaplikes beter toegerus wees om materiaal vir 'n wye reeks toepassings te ontwikkel. Een so 'n toepassing sluit in die produksie van "groen" waterstof as 'n volhoubare en emissievrye brandstofbron. Daarbenewens kan hierdie innoverende benadering uitgebrei word na die bestudering van dinamiese oppervlak eienskappe, soos dié van battery-elektrodes tydens laai en ontlaai.

Die navorsers het hul instrument, AutoSurfRecon, beskikbaar gestel vir gratis aflaai, wat navorsers wêreldwyd in staat stel om hierdie kragtige masjienleerraamwerk te gebruik. Namate katalisatorontwerp meer doeltreffend en insiggewend word, kan ons beduidende vooruitgang in verskeie velde, soos energieproduksie en materiaalwetenskap, verwag. Die era van intuïsie-gebaseerde katalisatorontwerp maak plek vir 'n nuwe era van data-gedrewe innovasie.