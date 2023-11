Destiny 2 verwelkom die wit wolf: 'n nuwe golf van samewerking

Destiny 2-spelers, wees bly! Bungie het pas 'n opwindende samewerking aangekondig met CD Projekt Red se gevierde RPG, The Witcher 3. Drie nuwe wapenrustingstelle bied 'n unieke draai aan spelers, wat jou toelaat om die ikoniese Geralt van Rivia te beliggaam. Daar is egter 'n vangplek: hierdie nuwe velle kom op 'n tyd wanneer Destiny 2 sy laagste punt in jare ervaar.

In 'n persverklaring het Bungie die koms van hierdie in-speletjie-samewerking onthul, wat saamval met die Seisoen van die Wens op 28 November. "Voogde kan verander in monstermoordenaars met nuwe skoonheidsmiddels geïnspireer deur Geralt van Rivia," het Bungie aangekondig. Benewens pantserversierings, kan spelers ook 'n Spookskulp, 'n skip, 'n Sparrow, 'n emote en 'n finisher verwag om die oorkruiservaring te voltooi.

Alhoewel die presiese prysbesonderhede van die pantserstelle nog nie bekend gemaak is nie, is vorige samewerkings, soos met Assassin's Creed, gewoonlik teen $20 per stel geprys. As dieselfde hier geld, kan spelers verwag om $60 te spandeer om al drie stelle te bekom, sonder om eers die koste van die Ghost-dop en ander items in te reken. Opmerklik, vorige crossover-stelle was nie beskikbaar vir aankoop met in-game geldeenheid nie, wat beteken dat regte geld die enigste manier is om dit te verkry.

Vir aanhangers van The Witcher-franchise is hierdie nuwe velle ongetwyfeld aanloklik. Hul bekendstelling kon egter nie op 'n meer uitdagende tyd vir Destiny 2 gekom het nie. Die speletjie het 'n onstuimige jaar in die gesig gestaar, wat uitgeloop het op Bungie se besluit om 100 werknemers af te dank, wat met 45 persent tekort geskiet het aan inkomsteprojeksies, en The Final Shape vertraag het. uitbreiding met drie maande. Met spelergetalle op 'n allemintige laagtepunt op Steam, het bestaande frustrasies binne die gemeenskap net eskaleer.

Terwyl ons vooruitkyk na die Seisoen van die Wens, wat beloof om 'n Destiny 2-raaisel wat vyf jaar terug dateer te ontrafel, dreig onsekerhede oor die speletjie se toekoms. Die kwessie van duur pantserstelle bly 'n seer punt vir die gemeenskap. Om sommige van die ontevredenheid te versag, het Destiny 2 verlede September een van sy nuwe pantserstelle gratis aangebied. Soos Forbes-skrywer Paul Tassi egter beklemtoon, sal dit ongetwyfeld 'n uitdagende taak wees om spelers te oorreed om in 'n ander samewerking te belê so gou na personeelafleggings, ongeag die visuele aantrekkingskrag van die nuwe stelle.

Vrae:

1. Hoeveel sal die nuwe Witcher-geïnspireerde pantserstelle kos?

Die presiese prysbesonderhede is nog nie bekend gemaak nie, maar op grond van vorige samewerking kan spelers verwag dat die stelle ongeveer $20 elk geprys sal word.

2. Kan die pantserstelle verkry word deur in-speletjie-geldeenheid te gebruik?

Nee, tradisioneel was crossover-stelle slegs beskikbaar vir aankoop met regte geld, nie in-speletjie-geldeenheid nie.

3. Waarom het Destiny 2 uitdagings in die gesig gestaar?

Destiny 2 het 'n onstuimige jaar beleef, insluitend afleggings, gemiste inkomste-projeksies en vertragings in uitbreidings.

4. Watter pogings is aangewend om spelers se ontevredenheid aan te spreek?

In 'n poging om 'n bietjie van die woede te besweer, het Destiny 2 in September een van sy nuwe pantserstelle gratis aangebied.