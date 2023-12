Nuwe DLC-karakter vir Guilty Gear Strive aangekondig voor die Game-toekennings

Bandai Namco Entertainment Asia het onverwags die volgende speelbare DLC-karakter vir Guilty Gear Strive voor The Game Awards onthul. Elphelt Valentine is gereed om by die rooster aan te sluit en is blykbaar nou beskikbaar vir aflaai, soos per die amptelike Bandai Namco-webwerf.

Terwyl 'n lokprent vir Elphelt Valentine tans privaat is en na verwagting regstreeks sal verskyn tydens The Game Awards, verskaf die blogplasing op die Bandai Namco-webwerf besonderhede oor die nuwe vegter. Volgens die plasing is Elphelt ontwerp om toeganklik te wees vir spelers terwyl hy 'n arsenaal van deurmekaar gereedskap het om teenstanders te oorweldig.

Dit is onduidelik of Elphelt werklik beskikbaar is vir aflaai op die oomblik, maar in ag genome die blog se vermelding van 'n latere aankondiging, lyk dit waarskynlik dat hierdie onthulling voortydig was. Die webwerf se bande met Bandai Namco se Asië-tak, tesame met die posdatum van 8 Desember, dui verder daarop dat dit bedoel was om tydens The Game Awards aangekondig te word.

Benewens die karakteraankondiging, het Bandai Namco ook besonderhede oor Guilty Gear Strive se komende opdaterings gedeel. Die speletjie sal meer strydbalansaanpassings ontvang deur 'n gratis opdatering, insluitend nuwe spesiale bewegings vir Axl Low en Potemkin. Verder word 'n nuwe aanlyn-versus-modus genaamd "TEAM OF 3" in 2024 vrygestel, met ses spelers wat gelyktydig teen mekaar meeding.

Spelers wat belangstel om hul Guilty Gear Strive-ervaring uit te brei, kan Season Pass 3 koop, wat Elphelt Valentine, Johnny, twee opkomende karakters, twee strydfases en bykomende karakterkleure insluit. Met al die opwindende nuwe inhoud wat na Guilty Gear Strive kom, het aanhangers van die speletjie baie om na uit te sien in die toekoms.