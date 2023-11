Elon Musk dien regsgeding teen mediasake oor die uittog van die adverteerder

Nadat hy 'n aansienlike uittog van adverteerders beleef het, het die miljardêr-entrepreneur Elon Musk onlangs 'n regsgeding teen Media Matters, 'n progressiewe waghondgroep, aanhangig gemaak. Die regsgeding beweer dat Media Matters die waarskynlikheid van advertensies wat langs ekstremistiese inhoud op Musk se platform, X verskyn, verwring het. Volgens Musk het Media Matters opsetlik misleidende beelde geskep en versprei wat adverteerders se plasings valslik uitgebeeld het langs neo-Nazi en wit nasionalistiese inhoud. Hierdie gemanipuleerde beelde is toe voorgestel as verteenwoordigend van tipiese gebruikerservarings op X. Die doel, beweer Musk, was om adverteerders van die platform af weg te dryf, wat X Corp daarna verlam het.

Die regsgeding, wat Maandag by die Amerikaanse distrikshof vir die Noordelike Distrik van Texas ingedien is, noem beide Media Matters en Eric Hananoki, hul senior ondersoekende verslaggewer, as verweerders. Musk soek 'n geregtelike bevel wat Media Matters verplig om die ontleding van hul webwerf te verwyder. Boonop beskuldig die regsgeding Media Matters daarvan dat hulle inmeng met X se adverteerderkontrakte, ekonomiese verhoudings beskadig en X Corp.

Linda Yaccarino, uitvoerende hoof, het haar ondersteuning vir X aangebied en die sosiale media-webwerf verdedig en die akkuraatheid van Media Matters se ontleding beklemtoon. Sy het gesê dat geen outentieke X-gebruikers advertensies van groot handelsmerke soos IBM, Comcast of Oracle gesien het langs die inhoud wat in Media Matters se verslag uitgelig is nie.

In die lig van die regsgeding het Ken Paxton, prokureur-generaal van Texas, 'n ondersoek na Media-aangeleenthede aangekondig om te bepaal of hul studie van X se inhoud geklassifiseer kan word as potensiële bedrieglike aktiwiteit ingevolge Texas-wetgewing. Paxton het die groep as 'n "radikale linkse organisasie" bestempel en kommer uitgespreek oor hul beweerde pogings om deelname aan die openbare plein te beperk.

Die uittog van die adverteerder uit X het plaasgevind nadat Musk omstrede en antisemitiese opmerkings gemaak het, wat die bewering onderskryf het dat Joodse gemeenskappe "haat teen Blankes" bevorder. Groot handelsmerke, insluitend Disney, Paramount en Warner Bros. Discovery (CNN se moedermaatskappy), het vinnig hul advertensies op die platform gestaak in reaksie.

Musk het voorheen regstappe teen Media Matters geterg en beweer dat 'n "termonukleêre regsgeding" sou kom. Hy het belowe om nie net Media Matters te teiken nie, maar ook enige individue of entiteite betrokke by wat hy beskryf het as 'n "bedrieglike aanval" op X Corp.

In reaksie op Musk se dreigemente het Media Matters 'n verklaring vrygestel waarin hulle belowe om hulself te verdedig, wat Musk beskryf as 'n boelie wat poog om akkurate beriggewing stil te maak. Die groep het beklemtoon dat Musk self die teenwoordigheid van advertensies erken saam met die pro-Nazi-inhoud wat deur Media Matters geïdentifiseer is en die vertroue uitgespreek het dat hulle as oorwinnaars uit die stryd sal tree indien regstappe gevolg word.

FAQ

Wat is Media Matters? Media Matters is 'n progressiewe waghondgroep wat media-inhoud ontleed en moniteer, veral met betrekking tot vooroordeel en verkeerde inligting. Wat is X? X is 'n sosialemediaplatform wat deur Elon Musk besit word. Hoekom het groot adverteerders X verlaat? Groot handelsmerke het advertensies op X laat vaar nadat Elon Musk omstrede en antisemitiese uitsprake gemaak het. Wat is die doel van Musk se regsgeding teen Mediasake? Musk se regsgeding het ten doel om Media Matters aanspreeklik te hou vir wat hy glo 'n doelbewuste veldtog is om adverteerders van X weg te dryf en die platform te diskrediteer. Wat is die reaksie van Media Matters? Media Matters het belowe om hulself te verdedig teen wat hulle beskou as 'n poging om hul akkurate beriggewing en ontleding stil te maak.