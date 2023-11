Elon Musk spreek adverteerdersboikotte en kontroversiële twiets by DealBook-beraad aan

By die 2023 DealBook-beraad in New York het Elon Musk, uitvoerende hoof van Tesla, Hoofingenieur van SpaceX, en CTO van sosialemediaplatform X (voorheen Twitter), die voortdurende adverteerdersboikotte en die kontroversie rondom sy twiets aangespreek.

Musk, bekend daarvoor dat hy gewaagde stellings maak, het gespot met die idee van adverteerders wat hom met hul veldtogte probeer afpers. In 'n reguit en konfronterende toon het hy geantwoord: "As iemand my gaan probeer afpers met advertensies? Afpers my met geld? Gaan self. Gaan. F—. Jyself. Is dit duidelik?"

Musk het verder geïmpliseer dat sy aanhangers hom sal ondersteun deur die boikotende adverteerders te boikot. Hy het gedreig dat die wêreld sou weet dat hierdie adverteerders "die maatskappy doodgemaak het" en het belowe om dit in groot detail te dokumenteer.

Tydens die onderhoud het hy ook die idee van gehaat verwerp en gesê: “Ek het geen probleem om gehaat te word nie. Haat weg.”

Terwyl hy erken dat sy twiets “antisemitiese en rassistiese haat” bevorder het, het Musk spyt oor sy optrede uitgespreek. Hy het erken dat die plasings “dwaas” was en daarvoor om verskoning gevra.

Die omstredenheid rondom Musk se twiets het daartoe gelei dat verskeie groot adverteerders, insluitend Disney en Apple, hul veldtogte op X opgeskort het. Boonop het noemenswaardige gebruikers, soos Parys se burgemeester Anne Hidalgo, die platform laat vaar.

Musk het bewerings dat hy antisemities is, ten sterkste ontken en beklemtoon dat oproepe vir uiterste geweld teen X se diensvoorwaardes is.

Met betrekking tot sy besoek aan Israel het Musk verduidelik dat dit voor die omstrede twiets beplan is en nie deel was van 'n "verskoningstoer nie." Hy het 'n vorige belangstelling uitgespreek om SpaceX se satellietkommunikasiediens, Starlink, na die streek te bring, veral vir humanitêre organisasies in Gasa.

Tydens die onderhoud het Musk ook kommer oor vakbonde aangespreek en negatiewe sienings daaroor uitgespreek. Hy het gesê dat as Tesla aan die vakbond behoort, dit die gevolg van die maatskappy se mislukking sou wees.

Wat regulasies en toesig betref, het Musk erken dat sy maatskappye deur honderde reguleerders in 55 lande onder toesig gehou word. Hy het beweer dat hy oor die algemeen aan regulasies voldoen, maar het erken dat daar gevalle is waar hy nie saamstem nie en kan kies om beswaar te maak en ongehoorsaam te wees.

Toe hy oor China en kritiek rakende vrye spraak uitgevra is, het Musk die belangrikheid daarvan beklemtoon om aan elke land se wette te voldoen en bevraagteken of daar meer is wat gedoen kan word.

Ten slotte het Musk OpenAI en sy onlangse raadsaalstryd aangeraak. Alhoewel hy genoem het dat hy “gemengde gevoelens” het oor Sam Altman, uitvoerende hoof, het hy nie uitgebrei oor die afdanking en heraanstelling van Altman nie. Musk het kommer uitgespreek oor die gevare van KI en hoe dit moontlik die mensdom kan benadeel, en onthul dat dit slapelose nagte vir hom veroorsaak het.

In die algemeen het Musk se verskyning by die DealBook-beraad lig gewerp op sy onverskoonende houding, sy sienings oor vakbonde en regulasies, en sy bewustheid van die kontroversies rondom sy twiets en die adverteerdersboikotte.

Algemene vrae (FAQ)

1. Waarom het adverteerders X geboikot?

Adverteerders het veldtogte op X opgeskort weens Elon Musk se bevordering van “antisemitiese en rassistiese haat” op die platform.

2. Hoe het Elon Musk op die adverteerdersboikotte gereageer?

Musk het die boikotte gespot en gesê: “As iemand my met advertensies gaan probeer afpers? Afpers my met geld? Gaan self. Gaan. F—. Jyself. Is dit duidelik?"

3. Wat het Musk oor sy omstrede twiets gesê?

Musk het die dwaasheid van sy twiets erken en daarvoor om verskoning gevra. Hy het beklemtoon dat duidelike oproepe vir uiterste geweld teen X se diensvoorwaardes strook.

4. Hoe het Musk kommer oor vakbonde aangespreek?

Musk het negatiewe sienings oor vakbonde uitgespreek en teen die skep van 'n "here en boere"-atmosfeer by maatskappye aangevoer. Hy het gesê dat as Tesla aan die vakbond behoort, dit sou beteken dat die maatskappy misluk het.

5. Wat is Elon Musk se gedagtes oor regulasies en Chinese invloed?

Musk het beweer dat hy aan die meeste regulasies voldoen, maar het soms met sommige verskil. Hy het die belangrikheid van die nakoming van wette in verskillende lande beklemtoon en bevraagteken of daar meer gedoen kan word in terme van vrye spraak.

6. Wat het Musk gesê oor OpenAI en KI se potensiële skade?

Musk het kommer uitgespreek oor KI se gevare en gemengde gevoelens uitgespreek oor Sam Altman, uitvoerende hoof van OpenAI. Hy het genoem dat hy "snags sukkel om te slaap" as gevolg van die potensiële skade wat KI die mensdom kan berokken.