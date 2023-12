Elektriese voertuie ondervind probleme met groter betroubaarheid, maar dit is nie net omdat hulle elektries is nie

Volgens Consumer Reports se jaarlikse motorbetroubaarheidsopname het elektriese voertuie 79% meer probleme in vergelyking met ander voertuie. Hierdie probleme is egter nie net te wyte daaraan dat hulle elektries is nie, soos verduidelik deur Jake Fisher, direkteur van die groep se motortoetssentrum. Die hoofrede vir die probleme is dat elektriese motors hoofsaaklik nuwe modelle is, en motormodelle wat onlangs bekend gestel is, het dikwels meer probleme in die algemeen, ongeag hul aandrywingstelsel. Motormaatskappye het tyd nodig om kinkels uit te werk, wat hulle met hul jarelange modelle gehad het.

Daarbenewens is elektriese voertuie gewoonlik duurder modelle met meer gesofistikeerde tegnologiese kenmerke. Hierdie gevorderde kenmerke, wat wissel van bykomende veiligheidssensors tot verskeie toestelle, bied meer geleenthede vir dinge om verkeerd te loop. Die insluiting van nuwe tegnologie, die nuutste gadgets en skerms in elektriese voertuie dra verder by tot hul gerapporteerde probleme.

Consumer Reports se opnamedata onthul ook probleme met batterye en laai, maar Fisher merk op dat hierdie probleme hoofsaaklik veroorsaak word deur die nuutheid van elektriese voertuie eerder as inherente probleme in die tegnologie self. Om hierdie punt te beklemtoon, verskaf Fisher 'n hipotetiese scenario waar binnebrandenjins skielik talle probleme ondervind het as hulle nuut bekendgestel is nadat elektriese motors vir 'n eeu lank tot stand gekom het.

Die betroubaarheidsopname beklemtoon ook dat elektriese bakkies die swakste prestasie aangeteken het. Dit is hoofsaaklik te wyte aan die kombinasie van twee voertuigtipes, EV's en bakkies, wat oor die algemeen individueel as minder betroubaar beskou word.

Dit is egter belangrik om daarop te let dat nie alle elektriese voertuie dieselfde vlak van onbetroubaarheid toon nie. Die Tesla Model 3 en Model Y, sowel as die Ford Mustang Mach-E, het gemiddelde verwagte betroubaarheid. Die Nissan Ariya en Hyundai Ioniq 6, aan die ander kant, het beter-as-gemiddelde verwagte betroubaarheid.

Die opname dui ook aan dat inprophibriede die minste betroubare modelle is omdat hulle vatbaar is vir probleme wat in beide gas- en elektriese voertuie voorkom. Hierteenoor is hibriede wat nie eksterne laai nodig het nie, die betroubaarste, grootliks te danke aan die prestasierekord van betroubare motorvervaardigers soos Toyota, Honda, Hyundai en Kia.

Ten slotte, terwyl elektriese voertuie groter betroubaarheidskwessies ondervind, word hierdie probleme hoofsaaklik toegeskryf aan hul nuutheid as modelle en die insluiting van gevorderde tegnologiese kenmerke. Dit is belangrik om te onderskei tussen algehele voertuigbetroubaarheid en spesifieke kwessies wat direk met elektriese aandryftegnologie verband hou.