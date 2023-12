Elder Scrolls Online 10de verjaardagviering gaan in Nederland afskop

The Elder Scrolls Online maak gereed vir 'n epiese viering van sy 10de bestaansjaar volgende jaar. Die speletjie se ontwikkelingspan, ZeniMax Online Studios, het aangekondig dat hulle 'n wêreldtoer gaan onderneem wat oor twee jaar sal strek en 12 lande sal dek.

Om die werklike bekendstellingsherdenking op 5-6 April te vier, sal die eerste been van die toer by die SugarFactory in Amsterdam plaasvind. Aanhangers wat die geleentheid bywoon, sal die geleentheid kry om aan verskeie aktiwiteite deel te neem, soos om panele en rondetafelbesprekings by te woon, deel te neem aan 'n epiese cosplay-kompetisie, om eksklusiewe speletjie-inhoud te speel, en om te smul aan musiek, kos en drankies.

Maar die viering eindig nie daar nie. Die Elder Scrolls Online-span het planne om soortgelyke geleenthede regoor die wêreld te hou. Spelers in Australië, China, Japan, die Verenigde Koninkryk, Frankryk, Spanje, Italië, Duitsland, Pole, Swede en die Verenigde State sal ook die kans kry om by die feestelikhede aan te sluit. Die Amerikaanse been van die toer is egter vir middel 2025 geskeduleer, so Amerikaanse aanhangers sal 'n bietjie langer moet wag om aan die herdenkingsopwinding deel te neem.

Kaartjies vir die Amsterdam-geleentheid is nou te koop. Algemene toegang is geprys teen ongeveer $105, terwyl die "Even-Beter" uiteindelike pakket, wat BBP-inskrywing en toegang tot die geleentheidsitkamer insluit, sowel as 'n 10de verjaardaggeleentheidsbeker, teen ongeveer $154 geprys word.

Vir meer inligting en opdaterings oor die Elder Scrolls Online 10th Anniversary Celebration, besoek die amptelike webwerf van die speletjie. Sluit aan by die Elder Scrolls-gemeenskap terwyl hulle 'n dekade van meeslepende spel, onvergeetlike ervarings en die gedeelde liefde vir die wêreld van Tamriel herdenk.