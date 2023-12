Elden Ring-aanhangers verwag DLC-aankondiging by The Game Awards

Elden Ring-aanhangers wag gretig op The Game Awards, met die hoop op 'n aankondiging oor die langverwagte DLC. Die afwagting het 'n koorshoogte onder die gemeenskap bereik, met aanhangers wat sosiale media besoek het om hul opgewondenheid uit te spreek en selfs die vrystelling van die DLC te manifesteer.

Die Elden Ring-subreddit wemel van besprekings en wilde drade. Sommige gebruikers het belowe om die spel te klop met onkonvensionele bouwerk wat deur ander gebruikers voorgestel is, terwyl ander hul opgewondenheid met grafiese entoesiasme uitgespreek het. Die mees noemenswaardige neiging is egter die pleidooi dat Bloodborne op 'n rekenaar vrygestel word, wat 'n ekstra laag opwinding vir aanhangers byvoeg.

Alhoewel daar geen bevestiging is oor vanaand se aankondiging nie, het FromSoftware vroeër vanjaar die ontwikkeling van DLC genaamd “Shadow of the Erdtree” aangekondig. Alhoewel besonderhede skaars bly, het 'n teaser-beeld 'n spookagtige toneel en die enigmatiese titel vertoon. Verlede maand het Kadokawa, die moedermaatskappy van FromSoftware, verklaar dat die ontwikkeling vlot vorder.

Alhoewel dit onseker is wanneer die DLC vrygestel sal word, kom die twee-jaar herdenking van die oorspronklike speletjie se bekendstelling nader, en Elden Ring het in die verlede by The Game Awards verskyn. Met dit in gedagte bly aanhangers hoopvol dat hul langverwagte DLC uiteindelik onthul sal word.

Dit is 'n tyd van afwagting en solidariteit vir Elden Ring-entoesiaste. Soos die Game Awards nader kom, sal aanhangers voortgaan om hul oproepkringe te vorm in die hoop op 'n opwindende aankondiging wat hul honger na nuwe inhoud in die Elden Ring-heelal sal stil.