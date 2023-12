Elden Ring se verstommende sukses: Van sagteware het kopkrap

Opsomming: Ten spyte van die oorweldigende sukses van die aksierolspel Elden Ring, bly die span by FromSoftware onseker oor die presiese redes vir sy gewildheid. Yasuhiro Kitao, die vervaardiger van Elden Ring, het sy verbasing uitgespreek oor die speletjie se massiewe verkope tydens die onlangse PlayStation Partner Awards 2023 in Japan. FromSoftware, bekend vir sy verbintenis tot die skep van genotvolle en waardevolle speletjies, beplan nie om sy ontwikkelingsbenadering te verander op grond van die sukses van Elden Ring nie.

Elden Ring, die kritiek-bekroonde speletjie, het beide aanhangers en kundiges in die bedryf in verwondering gelaat. Aangesien die speletjie sy tweejaar-herdenking nader, moet die ontwikkelaars by FromSoftware nog nie die redes agter sy ongelooflike triomf volledig ontleed nie. Volgens Kitao is die span nie in staat om die oorweldigende reaksie van spelers en die ongekende verkoopsyfers wat die spel behaal het, te begryp nie.

FromSoftware het nog altyd 'n filosofie nagestreef wat gesentreer is om speletjies te skep wat hulle persoonlik vermaaklik en betekenisvol vind. Ten spyte van die geweldige sukses van Elden Ring, sal hierdie fundamentele benadering onveranderd bly. Die ateljee sal nie daarna streef om die spel se prestasies te herhaal deur nuwe lokettreffers te jaag nie.

Die buitengewone vertoning van Elden Ring het daartoe gelei dat dit FromSoftware se suksesvolste titel tot nog toe geword het. Nadat die speletjie binne 'n jaar 20 miljoen kopieë wêreldwyd gestuur het, het die hele Dark Souls-reeks tesame uitverkoop. Bandai Namco, die uitgewer verantwoordelik vir die Europese en Amerikaanse markte, verwag dat die triomf van Elden Ring rekordverkoopsyfers vir die komende Armored Core 6 sal genereer.

Terwyl die besonderhede rondom die Elden Ring DLC ​​in geheimsinnigheid gehul bly, het die vervaardigers aanhangers verseker dat vordering met die ontwikkeling daarvan geleidelik vorder. Alhoewel die spesifieke vrystellingsdatum van die DLC nog aangekondig moet word, kan die toegewyde aanhangerbasis gretig uitsien na 'n uitbreiding wat beloof om hul liefde en toewyding vir die speletjie te versterk.

In die lig van Elden Ring se verstommende sukses, verwag aanhangers sowel as spelers gretig wat die toekoms vir FromSoftware inhou. Aangesien die ateljee voortgaan om te fokus op die lewering van boeiende ervarings wat gewortel is in hul kreatiewe visie, kan die spelgemeenskap innoverende en boeiende inhoud verwag wat hul verbeelding weer sal boei.