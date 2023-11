Armored Core 6 Mod stel opwindende koöperatiewe spel bekend

Armored Core 6: Fires Of Rubicon is reeds 'n indrukwekkende speletjie, maar stel jou die opwinding voor om dit saam met jou vriende in reuse-meganismes te veg. Wel, te danke aan modder LukeYui, is daardie droom op die punt om 'n werklikheid te word. LukeYui, wat voorheen koöperasie-funksionaliteit na Elden Ring en Sekiro gebring het: Shadows Die Twice, werk aan 'n mod wat samewerkende spel in Armored Core 6 moontlik maak.

In 'n onlangse video wat deur LukeYui vrygestel is, wys 'n brokkie van die spel se "Attack The Watchpoint"-missie die opwindende twee-speler koöperasie-ervaring. Die modder gaan egter selfs verder en verklaar dat die finale vrystelling tot ses spelers sal toelaat om aan die aksie deel te neem, met een gasheer en vyf gaste. Dit beteken dat jy en jou vriende saam 'n stortvloed missiele op vyande sal kan loslaat.

Die mod sal ook vlakskaal bekendstel, sodat die gasheer die moeilikheidsgraad kan aanpas op grond van die aantal spelers. Alle missies sal in koöperasie speelbaar wees, en jou partytjie sal voortduur tussen missies. Dit beteken dat dit nie nodig is om voortdurend weer aan te sluit nie, wat die koöperasie-ervaring naatloos en aangenaam maak.

Alhoewel daar geen spesifieke vrystellingdatum vir die Armored Core 6-koöperasie-mod is nie, kan jy verwag om dit op LukeYui se NexusMods-bladsy te vind sodra dit gereed is. In die tussentyd kan jy ook kyk na LukeYui se vorige koöperasie-mods vir Elden Ring en Sekiro.

Armored Core 6: Fires Of Rubicon het reeds lof ontvang vir sy briljante aksie en indrukwekkende gebruik van mechs. Met die toevoeging van samewerkende spel beloof die speletjie egter om selfs meer opwindend en boeiend te wees. Maak dus jou vriende bymekaar, versterk jou meganismes en maak gereed vir 'n paar intense gevegte in die wêreld van Armored Core 6.

Vrae:

V: Wie ontwikkel die Armored Core 6-koöperasie-mod?

A: Die mod word ontwikkel deur LukeYui, bekend vir die implementering van koöperasies in ander Fromsoft-speletjies soos Elden Ring en Sekiro: Shadows Die Twice.

V: Hoeveel spelers sal in koöperasiemodus kan speel?

A: Die mod sal tot ses spelers ondersteun, met een gasheer en vyf gaste.

V: Sal die mod vlakskaal kenmerk?

A: Ja, vlakskaal sal geïmplementeer word, sodat die gasheer die moeilikheidsgraad kan aanpas op grond van die aantal spelers.

V: Waar kan ek die Armored Core 6 co-op mod vind?

A: Die mod sal op LukeYui se NexusMods-bladsy beskikbaar wees sodra dit voltooi is.