San Diego ervaar 'n ongewone El Niño-winter

San Diego staar tans hierdie winter voor 'n ongekende El Niño-klimaatpatroon, 'n skrille kontras met die vorige jare wat deur die droë La Niña-toestande oorheers is. Terwyl ander dele van die land 'n beduidende verskuiwing in hul weerpatrone ervaar, het San Diego nog nie veel verandering gesien nie.

Terwyl voorspellers voorspel het dat El Niño deur die vroeë winter sou voortgaan met 'n 90%-kans om tot in die lente te strek, het San Diego onder-normale vlakke van neerslag gesien sedert die begin van die waterjaar op 1 Oktober. Die meeste van die streek se verslagdoeningsterreine het minder as 'n duim reënval wat tussen die twee maande opgehoop is, aangeteken. Ongelukkig word verwag dat hierdie neiging tot die einde van die maand sal voortduur, met klimaatsvooruitsigte wat op 'n stadige begin van die nat seisoen dui.

In Desember sal San Diego County na verwagting net effens bo-normale kanse op neerslag hê. Die streek se temperature vir die maand bly onseker, met gelyke kanse om óf bo óf onder seisoenale gemiddeldes te wees. Die klimaatvooruitsigte wat deur die Climate Prediction Centre vrygestel is, dui daarop dat dit dalk eers iewers in die nuwe jaar sal wees dat San Diego natter toestande ervaar soos El Niño versterk, gepaardgaande met bo-normale temperature.

Dit is egter van kardinale belang om daarop te let dat weerstoestande onvoorspelbaar bly, en voorspellers sukkel oor die algemeen om toestande meer as 'n week vooruit akkuraat te voorspel. Korttermynvooruitsigte skat dat dele van die streek in die komende weke hoër kans op reënval en temperature kan ervaar, in teenstelling met die langafstandvoorspellings.

Om nader aan die vroeë maande van die jaar te beweeg, sal voorspellers die res van die El Niño-winter beoordeel om te bepaal of dit steeds droër sal wees as wat verwag is. Uiteindelik bly San Diego se weer in 'n toestand van vloed, en dit sal net duideliker word namate ons die nuwe jaar in vorder.