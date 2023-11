Ons stel die Edifier Zero X bekend: 'n gemaklike en funksiebelaaide draadlose oordopjes

Edifier, 'n toonaangewende klankhandelsmerk, het onlangs hul nuutste aanbieding in China onthul – die Edifier Zero X. Met 'n prysetiket van CNY199 (ongeveer US$27), is hierdie draadlose oordopjes gereed om 'n dwingende alternatief vir die Apple AirPods 3rd Gen.

Gerief is die middelpunt met die Edifier Zero X. Met 'n semi-in-oor-ontwerp, maak hierdie oordopjes voorsiening vir individue wat tradisionele in-oorknoppies ongemaklik vind. Alhoewel hulle dalk nie passiewe geraasisolasie bied nie, verseker die ergonomiese vorm en liggewig konstruksie van elke knop (wat net 3.5 gram weeg) 'n gemaklike pas deur die dag.

Benewens sy klem op gerief, spog die Edifier Zero X met indrukwekkende batterywerkverrigting. Op 'n volle lading kan die oordopjes tot 7 uur se speeltyd verskaf. Met die ingeslote laaikas kan gebruikers 'n totale looptyd van tot 28 uur geniet, wat hulle stewig onder die topvlak-opsies wat in die mark beskikbaar is, plaas.

Wat klankgehalte betref, stel die Edifier Zero X nie teleur nie. Toegerus met 13 mm PET diafragma-aandrywers, lewer hierdie oordopjes 'n goed gebalanseerde en gedetailleerde klankervaring. Edifier het die oudio-uitset verder verbeter deur 'n omgekeerde klankgolfleierstruktuur in te sluit, wat die bas verhoog en vervormingsvlakke minimaliseer vir 'n meeslepende luisterervaring.

Wat verband hou, het die Zero X draadlose oordopjes Bluetooth 5.3, die nuutste standaard in draadlose klanktegnologie. Dit verseker naatlose en lae-latency klankweergawe vir 'n ononderbroke luisterervaring.

Die Edifier Zero X kom gelaai met verskeie gerieflike kenmerke, insluitend intuïtiewe aanraakkontroles en 'n IP54-gradering vir water- en stofweerstand. Hierdie eienskappe maak die oordopjes ideaal vir buitelugaktiwiteite, wat langdurige duursaamheid en betroubaarheid verseker.

In die algemeen bied die Edifier Zero X 'n dwingende kombinasie van gerief, werkverrigting en gerief teen 'n bekostigbare pryspunt. Of jy nou 'n fiksheidsentoesias, 'n pendelaar of bloot 'n oudiofiel is wat op soek is na 'n uitsonderlike draadlose klank-ervaring, die Edifier Zero X is beslis die moeite werd om te oorweeg.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is die prys van die Edifier Zero X? Die Edifier Zero X is geprys teen CNY199, wat ongeveer VS$27 is. Wat is die batterylewe van die Zero X? Met 'n volle batteryvlak kan die Zero X-oordopjes tot 7 uur hou. As dit met die laaikas gekombineer word, strek die totale looptyd tot 28 uur. Bied die Edifier Zero X-oordopjes passiewe geraasisolasie? Nee, die semi-in-oor-ontwerp van die Zero X bied nie passiewe geraasisolasie nie. Dit bied egter 'n gemaklike pasvorm vir diegene wat in-oorknoppies ongemaklik vind. Wat is die Bluetooth-weergawe van die Zero X-oordopjes? Die Zero X draadlose oordopjes beskik oor Bluetooth 5.3, die nuutste standaard vir draadlose klankoplossings. Is die Edifier Zero X-oordopjes water- en stofbestand? Ja, die Zero X-oordopjes het 'n IP54-gradering, wat dit bestand maak teen water en stof. Dit maak hulle geskik vir buitemuurse aktiwiteite.