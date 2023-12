Sugarloaf Island-herstelprojek: Beskerming van Morehead City se kuslyn

'n Herstelprojek is aan die gang om Sugarloaf-eiland te red, 'n belangrike versperring-eiland wat dien as beskerming vir die sentrum van Morehead City in Noord-Carolina. Die eiland, wat vinnig besig is om te erodeer, hou 'n bedreiging in vir die stad se infrastruktuur, paaie, huise en besighede. Aan die spits van hierdie projek is Brian Henry, die direkteur van Sea & Shoreline se kantore in Noord-Carolina en Suid-Carolina.

Die herstelprojek het ten doel om verskeie metodes te gebruik om erosie te bekamp en die eiland se veerkragtigheid te verbeter. Golfdempingstoestelle (WAD®s) sal ontplooi word om erosie te verminder en die kuslyn te herbou. Boonop sal seegras-aanplantingseenhede, oesterriwwe en soutmoerasplante geïmplementeer word om waterkwaliteit te verbeter, vishabitatte te skep en die kuslyn te stabiliseer.

Brian Henry, 'n boorling van Beaufort, het diep bande met die area. Hy studeer aan die Hoërskool East Carteret en presteer in basketbal. Behalwe sy speelloopbaan het Henry 'n indrukwekkende professionele agtergrond. Voordat hy by Sea & Shoreline aangesluit het, het hy leiersposisies in verskeie organisasies beklee, insluitend Wachovia Bank en One World Motorsports Group.

Die restourasieprojek het 'n totale befondsing van $6.6 miljoen ontvang, met $2 miljoen wat in 2022 toegeken is en $4.6 miljoen in 2023. Staatsverteenwoordigers Pat McElraft en Celeste Cairns, saam met senator Norman Sanderson, het 'n belangrike rol gespeel om hierdie befondsing te verseker.

Die projek behels samewerking tussen staatsamptenare, Morehead City-amptenare, die North Carolina Coastal Federation, Quible & Associates-ingenieurs, en waterherstelspesialiste van Sea & Shoreline. Die werk sal in Januarie begin, met die installering van die golfdempingstoestelle en die herstel van die kuslyn.

Die golfdempingstoestelle, wat 7 voet hoog is, is ontwerp om orkaankragwinde te weerstaan ​​en golfenergie te verdryf. Hulle sal bydra tot die aanwas van sand langs die kuslyn, die ontwikkeling van seegras bevorder en 'n noodsaaklike vishabitat vestig. Verder sal oestertafels ontplooi word om tussengety-oesterriwwe en soutmoeras-omgewings te skep.

Brian Henry is ongelooflik passievol oor hierdie projek, want dit stel hom in staat om terug te gee aan sy tuisdorp en 'n blywende nalatenskap na te laat. Hy meen die restourasiewerk sal binne ’n paar maande sigbare resultate lewer, met die beweging van sand en verhoogde aktiwiteit van waterorganismes.

Die Sugarloaf Island Restoration Project is nie net 'n noodsaaklike poging om die eiland te bewaar nie, maar ook 'n bewys van die toewyding en samewerking van individue en organisasies wat werk aan die gemeenskaplike doel om Morehead City se kuslyn te beskerm.