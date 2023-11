Lewin se plan om die aarde se biodiversiteit te bewaar: kartering van die genetiese kode van lewe

Arizona State University se Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory het die kundigheid van die bekende genoomwetenskaplike Harris Lewin ingespan om die huidige biodiversiteitskrisis aan te pak. Lewin lei die Earth BioGenome Project, 'n ambisieuse inisiatief wat daarop gemik is om teen die einde van die dekade 'n omvattende DNS-katalogus van alle hoër organismes op Aarde te voltooi.

Die Earth BioGenome-projek bring wetenskaplikes van regoor die wêreld bymekaar en sluit meer as 50 lopende projekte in. Sy primêre doelwit is om hoëgehalte-DNS-verwysingsgenome vir 'n geskatte 1.8 miljoen spesies te skep, wat as die goue standaard dien om 'n organisme se volledige genetiese kode en volgorde te verstaan.

Deur hierdie uitgebreide katalogus te gebruik, sal navorsers 'n dieper begrip van die biodiversiteit op ons planeet kry. Tans is slegs ongeveer 10% van bestaande spesies geïdentifiseer en benoem, wat 'n oorgrote meerderheid lewensvorme aan ons onbekend gelaat. Volgens Lewin belemmer hierdie gebrek aan kennis ons begrip van biologie en inhibeer ons vermoë om kritieke ekologiese uitdagings aan te spreek.

Met twee derdes van hoër organismes wat gevaar loop om uit te sterf weens menslike aktiwiteite en die veranderende klimaat, is dit van kardinale belang om vinnig op te tree. Die Earth BioGenome-projek sal wetenskaplikes in staat stel om skaalbare modelle te ontwikkel vir die herstel en remediëring van ekosisteme, wat gedetailleerde insigte verskaf oor die organismes wat hulle bewoon.

Die behoud van biodiversiteit is nie net noodsaaklik vir ekologiese balans nie, maar ook vir die potensiële voordele wat dit vir voedsel- en medisyneproduksie inhou. Sodra 'n spesie uitsterf, verloor ons die geleentheid om sy lewensonderhoudende meganismes te bestudeer of sy potensiaal te benut om verskeie nywerhede te verbeter.

Die aanstelling van Harris Lewin as 'n professor in ASU se Global Futures Laboratory versterk hul omvattende strategie om planetêre stelseluitdagings aan te spreek. Deur inisiatiewe soos die Earth BioGenome-projek, poog hulle om innoverende oplossings te vind om ons planeet se diverse ekosisteme te beskerm en te herstel.

Vrae:

V: Wat is die Earth BioGenome-projek?

A: Die Earth BioGenome-projek is 'n wêreldwye inisiatief om 'n omvattende DNA-katalogus van alle hoër organismes op Aarde te skep.

V: Wat is die doel van die projek?

A: Die projek het ten doel om hoëgehalte-DNS-verwysingsgenome vir ongeveer 1.8 miljoen spesies te voltooi, wat 'n grondslag bied vir die begrip van biodiversiteit en die aanspreek van ekologiese uitdagings.

V: Waarom is biodiversiteit belangrik?

A: Biodiversiteit is deurslaggewend vir die handhawing van ekologiese balans en het die potensiaal om voordele in gebiede soos voedsel- en medisyneproduksie te ontsluit.

V: Wat is die risiko's vir biodiversiteit?

A: Menslike aktiwiteite, insluitend habitatvernietiging en klimaatsverandering, hou aansienlike risiko's vir biodiversiteit in, met twee derdes van hoër organismes wat die bedreiging van uitsterwing in die gesig staar.

V: Hoe help die begrip van biodiversiteit om ekosisteme te herstel?

A: Gedetailleerde kennis van die organismes binne ekosisteme stel wetenskaplikes in staat om skaalbare modelle vir ekosisteem-herstel en remediëring te ontwikkel.