Arende se besluit om Kyle Hamilton deur te gee, spook terug by hulle in sekondêre ellende

Die Philadelphia Eagles se besluit om die voormalige Notre Dame-veiligheid Kyle Hamilton in die 2022 eersteronde-keuring deur te gee, blyk 'n duur een te wees. Ten spyte van die verwagting dat Eagles se hoofbestuurder Howie Roseman aanvallende of verdedigende lynmanne met sy topkeuses sou teiken, het baie geglo dat die span 'n uitsondering vir Hamilton sou maak nadat Roseman tot die 13de keuse geruil het.

Hamilton was self oortuig dat hy deur die Arende gekies sou word. In 'n onderhoud met die Punch Line Podcast met Marlon Humphrey, het hy onthul dat daar 'n oomblik van afwagting in die groen kamer was voor die keuse. Die Arende het egter tot sy verbasing verkies om eerder die verdedigende lynstaanman Jordan Davis te kies.

Die Baltimore Ravens het vinnig die geleentheid aangegryp en Hamilton met die 14de keuse gekies. Sedertdien het Hamilton in net sy tweede jaar tot een van die liga se beste veiligheidspunte geblom. Hy het indrukwekkende statistieke aangeteken, insluitend 62 duikslae, drie sakke, agt duikslae vir verlies, en twee onderskeppings in 12 begin. Sy impak op die Ravens se verdediging was groot, want hulle spog tans met die liga se tweede beste aangee-verdediging, wat slegs 171.7 meter per wedstryd prysgee.

Intussen vind die Arende hulle sukkel in die sekondêre. Gerangskik 29ste in pasverdediging, hulle laat 'n gemiddeld van 260.3 meter per wedstryd toe. Dit was duidelik duidelik in hul onlangse nederlaag teen die San Francisco 49ers, waar die quarterback Brock Purdy hul verdediging vir 314 meter en vier touchdowns afgevuur het.

Met vyf wedstryde oor in die seisoen, kan die Arende nie bekostig om hul sekondêre probleme te ignoreer nie. Hulle moet steeds talentvolle wye ontvangers soos CeeDee Lamb van die Dallas Cowboys en DK Metcalf van die Seattle Seahawks trotseer. Agterna kan die Arende nou spyt wees dat hulle 'n talent soos Kyle Hamilton oorgedra het en hom nie as 'n sleutelaansitter in hul sekondêr gehad het nie.

Terwyl die Arende hul seisoen voortsit, dien die besluit om Hamilton oor die hoof te sien as 'n herinnering aan die belangrikheid van goeie keuses in die konsep wat ooreenstem met spanbehoeftes en langtermynsukses.