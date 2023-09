Electronic Arts onthul topgegradeerde spelers vir EA Sports FC 24

Electronic Arts (EA) het 'n lys van die top-gegradeerde spelers vir die komende EA Sports FC 24-wedstryd onthul. Die aanvanklike aankondiging sluit die top 24 spelers in, met bykomende onthullings wat in die komende dae beplan word. Die volledige lys sal op 15 September om 12:3 PT / 5:6 ET / XNUMX:XNUMX BST / XNUMX:XNUMX CEST vrygestel word.

Onder die top-gegradeerde spelers deel vier individue die hoogste gradering van 91. Hierdie elite-groep sluit in Kylian Mbappé van Frankryk en PSG, Alexia Putellas van Spanje en Barcelona, ​​Erling Haaland van Noorweë en Manchester City, en Kevin De Bruyne van België en Manchester Stad.

Agt spelers volg kort agter met 'n telling van 90: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen en Robert Lewandowski.

Die opwindende nuus vir aanhangers is dat EA Sports FC 24 vrouespelers aan die gewilde Ultimate Team-modus sal bekendstel, wat die eerste insluiting van vroulike atlete in die reeks sal wees. Hierdie integrasie stel spelers in staat om pasgemaakte spanne te skep wat beide manlike en vroulike spelers bevat.

Die besluit om vrouespelers in te sluit is geneem om by te dra tot die groei van vrouesokker en om ondersteuners regoor die wêreld te verenig. Uitvoerende vervaardiger John Shepherd het die oortuiging beklemtoon dat EA Sports FC 'n deurslaggewende rol kan speel in die bevordering van die sport.

Om kommer oor die verandering aan te spreek, het senior vervaardiger Sam Rivera verduidelik dat Ultimate Team 'n fantasiemodus is en die insluiting van vrouespelers strook met die konsep van die skep van droomspanne met uiteenlopende nasionaliteite, ligas en klubs.

EA Sports FC sal op 29 September 2023 vrygestel word, met vroeë toegang beskikbaar deur die Ultimate Edition wat op 22 September begin. Die speletjie sal toeganklik wees op verskeie platforms, insluitend PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC en Nintendo Switch.

Bron: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Definisies:

– EA Sports FC 24: 'n Videospeletjie wat deur Electronic Arts ontwikkel is, met top-gegradeerde spelers in die sport.

- Ultimate Team: 'n Spelmodus waar spelers hul fantasiespanne kan saamstel met spelers van verskillende nasionaliteite, ligas en klubs.

Let wel: Ek het die HTML-etikette en beeldbeskrywings van die oorspronklike bronartikel verwyder vir 'n skoner formaat.