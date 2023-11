EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: Dieselfde ou belonings, hoe om dit op te eis

EA Sports en Amazon Prime het aanhangers weereens teleurgestel met die flou inhoud van die EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 vir November. Hierdie vennootskap, wat in FIFA 19 begin het, het ten doel om 'n maandelikse Prime Gaming Pack te voorsien aan elke EA FC 24-speler wat ook op Amazon Prime ingeteken is. Die belonings vir hierdie maand is egter nie beter as die oorweldigende Pakkie 1 wat verlede maand ontvang is nie.

In 'n poging om spelers voor die gewilde Black Friday-geleentheid in Ultimate Team te lok, het EA nie daarin geslaag om die kwaliteit van die belonings te verbeter nie. Die kanse om 'n goeie speler te trek bly dieselfde, aangesien die aantal spelers, spelerskeuses en verbruiksgoedere almal verminder is.

So, wat kan jy verwag van die EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 vir November 2023? Die belonings sluit in 'n lening van 20 speletjies van Heung-Min Son Skaars Goue Speler Item, 4 Skaars Goue Speler Items, 1 81+ Speler Keuse, en 6 Skaars Verbruiksgoedere. Ongelukkig is daar geen verrassings of verbeterings om na uit te sien nie.

Om jou EA FC 24 Prime Gaming Pack 2-belonings op te eis, het jy 'n paar opsies. Gaan eers na Prime Gaming en soek EA FC 24. As jy nie 'n Amazon Prime-intekenaar is nie, kan jy vir 'n gratis proeflopie inteken. Sodra jy die pakkie gevind het, klik op die "Eis nou"-knoppie en bevestig die Amazon Prime-rekening wat jy wil gebruik. Gee Electronic Arts toegang tot jou Amazon Prime-rekening om die twee rekeninge te koppel. Ten slotte, meld aan by EA FC 24 Ultimate Team op jou konsole of selfoon en die belonings moet wag vir jou om oop te maak.

Alternatiewelik kan jy die pakkie deur Twitch eis deur op die Prime Loot-ikoon in die regter boonste hoek van die skerm te klik. Soek die EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 en volg dieselfde stappe as hierbo genoem.

Vrae:

V: Is die belonings in die EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 beter as die vorige pakket?

A: Ongelukkig bly die belonings dieselfde, met geen verbeterings in terme van spelers, spelerskeuses of verbruiksgoedere nie.

V: Hoe kan ek die EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 eis?

A: Jy kan die pakkie eis deur Prime Gaming te besoek of deur Twitch se Prime Loot. Volg die stappe wat in die artikel uiteengesit word om jou belonings op te eis.