Nuwe geleentheid om Adama Traore Player Moments-kaart in EA FC 24 te bekom

Opsomming: FIFA-spelers het nou die kans om 'n spesiale Adama Traore Player Moments-kaart vir hul Ultimate Teams in EA FC 24 te bekom. Hierdie artikel ondersoek die vereistes en beraamde koste van die speler se Squad Building Challenge, en beklemtoon die waarde daarvan om hierdie veelsydige kaart te ontsluit .

Die Adama Traore Player Moments Squad Building Challenge in EA FC 24 bevat twee eenvoudige take wat deur beide beginners en veterane voltooi kan word. Die eerste taak vereis die insluiting van 'n minimum van een speler van Spanje en een in-vorm speler in die span, met 'n minimum span gradering van 83. Die tweede taak behels die insluiting van ten minste een speler van die Premierliga, met 'n minimum span gradering van 86.

Om die koste van die voltooiing van hierdie uitdaging te skat, kan spelers die huidige markpryse vir die vereiste spelers nagaan. Dit is moontlik om die SBC vir ongeveer 120,000 24 munte te voltooi deur al die nodige kaarte van die mark te koop. Spelers het egter ook die opsie om kaarte uit hul bestaande Ultimate Team-versameling te gebruik of meer voer te verdien deur deel te neem aan modusse soos Squad Battles en Division Rivals in EA FC XNUMX.

Die voltooiing van die Adama Traore Player Moments SBC is die moeite werd, aangesien spelers 'n 87-gegradeerde RWB-kaart sal ontsluit wat ook as 'n ST, RM of RW gebruik kan word. Hierdie kaart bied groot posisionele buigsaamheid saam met indrukwekkende statistieke, insluitend 95 Pace, wat dit een van die vinnigste items in Ultimate Team maak. Boonop bevat die kaart die Quick Step-speelstyl+, wat hoogs effektief is in die huidige meta. Met inagneming van hierdie eienskappe, oorskry die waarde van die kaart die belegging wat nodig is om dit te bekom.

Spelers word aangemoedig om van hierdie geleentheid gebruik te maak om die Adama Traore Player Moments-kaart by hul Ultimate Teams te voeg. Dit bied nie net veelsydigheid in verskeie posisies nie, maar dit bied ook 'n mededingende voordeel met sy uitsonderlike eienskappe. Moenie hierdie kans mis om jou span in EA FC 24 te versterk nie.