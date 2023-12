Marvel Star Xochitl Gomez wen Dancing With the Stars Seisoen 32

Seisoen 32 van Dancing With the Stars is afgesluit met 'n opwindende finale, wat Xochitl Gomez as die kampioen gekroon het. Gomez, bekend vir haar rol as America Chavez in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, het die beoordelaars en kykers deur die seisoen beïndruk met haar talent en vasberadenheid.

Gomez se laaste twee danse tydens die finaal, 'n foxtrot en 'n vryslagroetine, het albei perfekte tellings gekry. Regter Carrie Ann Inaba het Gomez se vryslag geprys en gesê dat dit 'n dapper en moedige kant van haar vertoon wat nog nooit tevore gesien is nie.

Die naaswenner Jason Mraz, die verrassingsdeelnemer van die seisoen, het ook uitstekende vertonings tydens die finaal gelewer. Mraz, wat aanvanklik die fisiekheid en atletiek wat nodig is vir dans onderskat het, het uitgedruk hoe die ervaring hom as mens verander het. Hy het ook sy voorneme onthul om dans in sy toekomstige musiekvertonings te inkorporeer.

Terwyl die nag meestal gevul was met positiewe oomblikke, was daar 'n mate van drama oor Inaba se kritiek. Aanhangers het Inaba se onkonsekwente telling bevraagteken en bevoorregting teenoor sekere deelnemers gesien.

Die finale aand het ook die terugkeer van voorheen uitgeskakelde paartjies vir 'n groot openingsnommer en spesiale vertonings, insluitend 'n dansroetine van verlede seisoen se wenner, Charli D'Amelio.

Xochitl Gomez se oorwinning op Dancing With the Stars versterk nie net haar talent in die vermaaklikheidsbedryf nie, maar beklemtoon ook die belangrikheid van verteenwoordiging in populêre kultuur. Haar sukses dien as inspirasie vir aspirantdansers en kunstenaars oral.