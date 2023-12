Burgemeester Leonardo Williams neem kantoor aan met die fokus op misdaad, jeugleerlingskappe en gemeenskapsbetrokkenheid

By

Durham, NC - Leonardo Williams, 'n nuutverkose burgemeester, het sy ampstermyn in Durham begin, wat 'n sterk verbintenis met hom gebring het om misdaad en jeugontwikkeling in die stad aan te spreek. Met erkenning van die dringende kwessie van misdaad, beplan Williams om die vul van poste in die polisiemag te prioritiseer om te verseker dat personeelvlakke aan die gemeenskap se behoeftes voldoen. Tans het die Durham-polisie 405 beëdigde beamptes, maar Williams beoog om volle personeelvlakke van 535 te bereik deur voortdurende werwingspogings.

Een van die sleutelinisiatiewe op burgemeester Williams se agenda is die bekendstelling van 'n nuwe vakleerlingskapprogram vir tieners. Hierdie program, wat volgende maand sal begin, sal geleenthede bied vir jong individue om werk te kry op die gebied van tegnologie, wetenskap en ambagte. Deur die jeug by produktiewe aktiwiteite te betrek, glo Williams dat wapengeweld en misdaadsyfers aansienlik verminder kan word.

Benewens die aanpak van misdaad en die verskaffing van geleenthede vir tieners, is burgemeester Williams ook gefokus op die bou van 'n beter toekoms vir Durham. Hy beplan om 'n taakspan spesifiek vir minderheidstieners te stig en die ontwikkeling van 'n ekonomiese en behuisingsplan vir die stad te prioritiseer. Williams beoog ook die bou van 'n nuwe konvensiesentrum om ekonomiese groei te ondersteun en besoekers te lok.

Om sy planne suksesvol te implementeer, beklemtoon burgemeester Williams die belangrikheid van gemeenskapsondersteuning en -betrokkenheid. Hy moedig gemeenskapslede aan om aktief aan die besluitnemingsproses deel te neem en moedig hulle aan om aksie te neem wanneer hulle gevra word. Sy doel is om 'n omgewing te skep waar almal se stem gehoor word, en gemeenskapslede is aktief betrokke by die vorming van Durham se toekoms.

Burgemeester Williams het regdeur sy veldtog terugvoer en voorstelle van bekommerde gemeenskapslede ontvang. Frederick Farrington, 'n Durham-boorling, het die behoefte aan konkrete aksies en minder praatjies van stadsleierskap beklemtoon. Helen Mangum het gepraat oor die belangrikheid van sensitiwiteits- en vooroordeelopleiding vir polisie, terwyl Cathy Kieler die behoud van ou Durham as 'n kulturele magneet vir die stad uitgelig het.

In reaksie op hierdie bekommernisse, erken burgemeester Williams die belangrikheid van sensitiwiteitsopleiding vir die polisiemag en is daartoe verbind om die stad se kulturele erfenis te bewaar. Hy glo dat Durham uitstekende werk gedoen het om geboue te bewaar, soos blyk uit die American Tobacco-kampus.

Burgemeester Leonardo Williams het sy nuwe rol aangepak met 'n duidelike visie en 'n vasberadenheid om Durham veiliger, meer welvarend en 'n lewendige gemeenskap vir al sy inwoners te maak. Deur samewerking met gemeenskapsvennote en aktiewe betrokkenheid van gemeenskapslede, hoop hy om betekenisvolle verandering te bewerkstellig en 'n beter toekoms vir Durham te skep.