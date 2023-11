Nuwe DualSense-kontroleerderaanbiedings wat tydens Swart Vrydag geopenbaar is

Tydens die opwindende week van Black Friday-verkope het PlayStation-aanhangers gretig op een ding gewag – die vrystelling van die DualSense-beheerder. Uiteindelik is die wag verby, en spelers kan nou hierdie innoverende beheerder in die hande kry by uitgesoekte kleinhandelaars in die Verenigde Koninkryk, vanaf slegs £38.99. Die Xbox-aanhangers hoef ook nie uitgelaat te voel nie, aangesien Xbox-beheerders ook vir 'n beperkte tyd teen dieselfde prys beskikbaar is.

Vir diegene wat beplan om hul inkopies op ShopTo hierdie Swart Vrydag te doen, wag 'n selfs meer aanloklike aanbod. Benewens die DualSense-beheerder teen £39.85, sal koper ook 'n geskenkbewys van £5 ontvang. Dit is die perfekte geleentheid om hierdie uiters gesogte beheerder teen 'n goeie prys te gryp terwyl jy ook 'n bietjie ekstra bonus geniet.

Swart Vrydag bring 'n magdom opwindende aanbiedings mee, en spelentoesiaste moet nie hierdie kans mis om hul spelervaring op te gradeer nie. Benewens die DualSense Controller-aanbiedinge, is daar fantastiese afslag op verskeie ander PlayStation-produkte. Die Midnight Black DualSense-beheerder is tans 35% afslag, terwyl die Cosmic Red-, Nova Pink- en Starlight Blue-weergawes almal met 40% afslag kry - wat hulle tot £64.99 elk afbring.

Maar dit is nie al nie! Swart Vrydag bied ook 'n unieke geleentheid vir diegene wat na die PlayStation 5-konsole kyk. ShopTo bied tans die PlayStation 5 met 'n skyfstasie aan vir slegs £359.95 – 'n ongelooflike vermindering van £110. Hierdie transaksie sluit nie speletjies in nie, maar vir diegene wat op soek is na bondelaanbiedings, is daar meer opsies beskikbaar.

