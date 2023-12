Beslag gelê op dwelms in Franklin County Car Stop

By

Franklin County-adjunkte het 'n beduidende dwelmbeslaglegging aangemeld na 'n roetine-motorstop. Die verdagte, geïdentifiseer as Tyler Norville, is aangehou en deur die balju van Franklin County, Kevin White, "Pretty Boy" genoem. Die arrestasie het Donderdag plaasgevind en het gelei tot die ontdekking van verskeie onwettige middels.

Tydens die voorval het wetstoepassers 310 dosisse heroïen en 32 dosisse klonasepam in Norville se besit ontdek. Die Franklin County Sheriff's Office het foto's vrygestel wat die verdagte se Subaru uitbeeld wat op 'n plaaslike pad afgetrek is, asook die dwelms waarop tydens die operasie beslag gelê is.

Balju White het die emosionele reaksie van Norville na sy arrestasie beklemtoon en hom beskryf as snikkend "soos 'n pasgebore baba." Die balju het voortgegaan om tevredenheid uit te spreek oor die suksesvolle verwydering van Norville en sy dwelms uit die strate, en beklemtoon die positiewe impak wat dit op die gemeenskap sou hê.

Tyler Norville, 30 jaar oud, word tans by die Franklin County-aanhoudingskompleks aangehou. Spesifieke aanklagte teen Norville is nog nie bekend gemaak nie.

Hierdie onlangse dwelmbeslaglegging dien as nog 'n herinnering aan wetstoepassers se voortdurende pogings om die onwettige dwelmhandel te bekamp. Die Franklin County Sheriff's Office bly daartoe verbind om die veiligheid en welstand van sy inwoners te verseker deur die verspreiding en gebruik van onwettige middels te onderdruk.