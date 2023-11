Verken die veranderende landskap van videospeletjiepryse

In 'n onlangse vertoongeleentheid het Capcom die hoogs verwagte Dragon's Dogma 2 onthul, wat op 26 Maart 2024 vrygestel sal word. Die aankondiging het egter ook 'n bedryfsverskuiwing gemerk, aangesien hierdie aksierolspel die maatskappy se eerste inval in die $70 sal wees prysklas. Die standaarduitgawes vir die PS5-, Xbox Series X/S- en Steam-weergawes van die speletjie kos almal teen $70, terwyl 'n luukse uitgawe vir $80 beskikbaar is.

Oor die afgelope paar jaar het die videospeletjiebedryf geleidelik by 'n nuwe prysneiging aangepas. Na verwys word as die "Triple A" video-prysbult, het speletjies in prys van die tradisionele $60-kerf tot $70 toegeneem. Capcom, bekend vir titels soos Street Fighter 6, het voorheen daarvan weerhou om hierdie nuwe prysstrategie aan te neem. Met die vrystelling van Dragon's Dogma 2 blyk dit egter dat die maatskappy bereid is om die water van hierdie hoër pryspunt te toets.

Capcom se besluit strook met hul president Haruhiro Tsujimoto se opmerkings by die Tokio-speletjieskou in September, wat sy oortuiging uitspreek dat videospeletjiepryse "te laag" is. Tsujimoto het aangevoer dat die ontwikkelingskoste van speletjies die hoogte ingeskiet het vergeleke met die verlede, terwyl die pryse van sagteware nie teen dieselfde tempo toegeneem het nie. Hy het voorgestel dat die verhoging van pryse 'n "gesonde opsie" vir die bedryf sou wees, met inagneming van stygende lone en die voortgesette vraag na hoë-gehalte speletjies.

Terwyl sommige die impak van 'n potensiële ekonomiese afswaai op die verkoop van duurder speletjies kan bevraagteken, bly Tsujimoto vol vertroue. Hy het parallelle met ander vermaaklikheidsbedrywe getrek en opgemerk dat mense steeds flieks en konserte tydens resessies bywoon. Volgens hom sal speletjies van hoë gehalte bly verkoop ongeag die ekonomiese klimaat.

Dragon's Dogma 2 sluit aan by 'n groeiende lys speletjies teen $70, insluitend vrystellings soos Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Forspoken, Dead Island 2, Hogwarts Legacy en Wild Heart. Soos die spellandskap ontwikkel, moet dit nog gesien word hoe verbruikers op hierdie hoër pryspunte sal reageer en of ander ontwikkelaars en uitgewers hul voorbeeld sal volg.

Vrae & Antwoorde

1. Waarom styg videospeletjiepryse?

Volgens bedryfsleiers soos Capcom se president, Haruhiro Tsujimoto, is die stygende koste van spelontwikkeling en die behoefte om te vergoed vir stygende lone faktore wat die styging in videospeletjiepryse aandryf. Hulle voer aan dat die huidige pryse nie die hulpbronne weerspieël wat nodig is om speletjies van hoë gehalte te skep nie.

2. Sal die pryspunt van $70 die nuwe standaard vir videospeletjies word?

Alhoewel verskeie speletjies die pryspunt van $70 aanvaar het, is dit nog nie duidelik of dit die nuwe industriestandaard sal word nie. Elke uitgewer en ontwikkelaar sal waarskynlik verbruikersreaksie en markneigings evalueer voordat hulle op hul prysstrategieë besluit.

3. Sal stygende wildpryse wildverkope beïnvloed tydens 'n ekonomiese afswaai?

Bedryfsleiers soos Haruhiro Tsujimoto glo dat speletjies van hoë gehalte selfs tydens ekonomiese resessies sal aanhou verkoop. Hulle trek parallelle met ander vermaaklikheidsbedrywe waar mense ondanks ekonomiese uitdagings steeds aan ontspanningsaktiwiteite deelneem.

4. Word daar enige alternatiewe prysmodelle oorweeg?

Terwyl $70 tans die heersende pryspunt vir baie speletjies is, kan ontwikkelaars en uitgewers alternatiewe prysmodelle soos vlakpryse of intekeningdienste ondersoek om voorsiening te maak vir 'n groter verskeidenheid verbruikers en verskillende aankoopopsies te bied. Die bedryf is egter steeds in 'n fase van eksperimentering en aanpassing.