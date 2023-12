Stanley Brandweer-herstrukturering vonk voortdurende kontroversie

By

'n Onlangse herstrukturering van die brandweer in Stanley, Noord-Carolina, het aansienlike kontroversie en woede onder gemeenskapslede en brandbestryders veroorsaak. Die dorpsraad het Maandag 'n vergadering gehou om bekommernisse aan te spreek, maar tientalle mense het buite gestaan ​​toe die kamertjie vinnig vol gevul het met bywoners.

Die herstruktureringsbesluit, wat gelei het tot die verwydering van die top twee brandweerhoofde sonder vooraf waarskuwing, het onrus in die departement veroorsaak. Een-en-dertig lede van die departement het verkies om te bedank nadat hulle meegedeel is dat hulle weer vir hul poste moet aansoek doen.

Tydens die raadsvergadering is 'n beperkte aantal mense toegelaat om in die openbare kommentaargedeelte te praat, wat 'n groep van 13 verteenwoordig het wat ingeskryf het. Die meerderheid van die setels binne is egter gereserveer vir vriende en familie van raadslede, wat verdere kritiek ontlok het van diegene wat buite gestaan ​​het.

Familielede van die voormalige assistent-brandweerhoof Michael Hullett het hul steun aan hul pa en ander voormalige lede van die departement uitgespreek. Die frustrasie was duidelik toe een voormalige brandweerman teleurstelling uitgespreek het in die gebrek aan kommunikasie van die dorp waarin hulle gestem en belasting betaal het.

Die burgemeester, Steven Denton, het die besluit om die brandweer te herstruktureer verdedig, met verwysing na kommer oor die risiko van 'n ramp wat plaasvind terwyl die tophoofde by hul voltydse werk was. Denton het egter terugslag gekry vir sy hantering van die situasie en het sommige van die verontwaardiging en persoonlike aanvalle as "walglik" bestempel.

Gary Hilton, tussentydse hoof, het 'n opdatering verskaf oor die departement se reaksie sedert die herstrukturering, en gesê dat hulle op 35 oproepe gereageer het met 'n gemiddeld van sewe respondente per oproep. Hilton het ook beklemtoon dat die meeste van die personeel staatsgesertifiseerde brandbestryders was.

Ten spyte van die vergadering het baie vrae onbeantwoord gebly, en Denton het geweier om verdere verduidelikings te verskaf, met verwysing na die dorpsprokureur se aanbeveling om die voormalige brandweerhoofde vooraf in te lig.

Die omstrede kwessie van die brandweer-herstrukturering bly die Stanley-gemeenskap verdeel en wek kommer oor deursigtigheid en kommunikasie binne plaaslike bestuur.