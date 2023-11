Dota 2 se nuutste pleister bring balansveranderinge en opwindende opdaterings

Valve Software het die hoogs verwagte 7.42e-pleister vir Dota 2 vrygestel, na die afsluiting van The International (TI) aan die einde van Oktober. Terwyl sommige spelers dalk gehoop het vir meer uitgebreide veranderinge, fokus hierdie opdatering op balansaanpassings en nommeraanpassings. Dit spreek egter wel die oorheersing van sekere Strength-helde aan, soos Bristleback, Chaos Knight en Spirit Breaker, in die metagame van TI 2023.

Die tenkagtige, sterk-skade-helde wat die spel van begin tot einde beheer het, het broodnodige nerfs in hierdie pleister gekry. Bristleback, bekend vir sy Aghanim se Septer-in-Bloedsteen-bou, se maksimum skade van sy Quill Spray is verminder. Boonop het sy Aghanim's Shard-vermoë, Hairball, nou 'n korter gooireeks en langer afkoel. Bristleback se Vlak 20-talent, wat Quill Spray Stack Skade verhoog het, is ook verswak.

Chaos Knight, wat 'n gewilde keuse vir die dra-rol was, het aanpassings aan sy volhoubaarheid en boerderyvermoëns gesien. Die lewensdiefstalstraf teen kruipers vir Chaos Strike is verhoog, tesame met 'n aansienlike hupstoot in die mana-koste vir Phantasm. Hierdie veranderinge het ten doel om sy vroeë speloorheersing te verminder en dit vir hom moeiliker te maak om teenstanders in die baan te teister.

Spirit Breaker, die held van TI 2023, het moed in die gesig gestaar vir sy Charge of Darkness-vaardigheid en sy Aghanim's Scepter-opgradering. Die afkoeling vir Charge of Darkness is verhoog, wat dit minder gerieflik maak om ganks op te stel. Greater Bash, sy ander kenmerkende vermoë, is ook verswak teen kruip, wat dit meer uitdagend maak vir Spirit Breaker om golwe skoon te maak.

Benewens hierdie aanpassings bied die 7.42e-pleister buffs aan verskeie Agility- en Intelligensie-helde wat deur die oorheersing van Strength-helde oorskadu is. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan en Timbersaw het almal verbeterings aan hul vaardighede en vermoëns ontvang, wat hulle meer lewensvatbare keuses in die metaspeletjie maak.

Benewens heldeveranderings, stel hierdie pleister aanpassings aan gewilde en ongewilde items bekend. Hand of Midas en Heart of Tarrasque, wat algemeen tydens TI gekoop word, het nerfs ontvang om hul krag te verminder. Intussen is onderbenutte items in die vroeë wedstryd geveg, wat hul relevansie en lewensvatbaarheid in wedstryde verhoog het.

Met hierdie balansveranderinge en opdaterings kan die Dota 2-gemeenskap 'n verskuiwing in die metaspeletjie verwag, wat geleenthede oopmaak vir nuwe strategieë en helde-keuses. Die aanpassings wat in die 7.42e-pleister gemaak is, het ten doel om 'n meer dinamiese en diverse spelervaring te skep in die komende ESL One Kuala Lumpur 2023-toernooi, waar 12 spanne sal meeding om 'n deel van die US$1 miljoen-pryspoel.

FAQ

V: Watter veranderinge is aan die gewilde Strength-helde aangebring?

A: Bristleback, Chaos Knight en Spirit Breaker het almal nerfs ontvang om hul oorheersing in die metagame te verminder. Bristleback se Quill Spray-skade en talentbonusse is verminder, Chaos Knight se lewensdiefstal teen kruipers is gepenaliseer, en Spirit Breaker se aanklag en uiteindelike vermoëns het verhoogde afkoelings beleef.

V: Watter behendigheid- en intelligensie-helde is gepoets?

A: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan en Timbersaw het buffs ontvang om hul vaardighede en vermoëns te verbeter, wat hulle meer lewensvatbare opsies in die spel maak.

V: Is enige items ge-nerfed of buffed?

A: Ja, gewilde items soos Hand of Midas en Heart of Tarrasque is moedeloos, terwyl minder gebruikte vegitems soos Eternal Shroud, Vladimir's Offering en Pavise gepoets is, wat hul doeltreffendheid in wedstryde verhoog het.