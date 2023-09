Cyberpunk 2077 2.0-vrystelling: Ontwikkelaars waarsku rekenaargebruikers om SVE-verkoelingstelsels na te gaan

Die hoogs verwagte vrystelling van Phantom Liberty is net om die draai, wat 'n herlewing van gewildheid na die 2020-speletjie Cyberpunk 2077 bring. CD Projekt het onvermoeid gewerk om te herstel van die speletjie se aanvanklike klipperige bekendstelling, en nou doen die ontwikkelaars 'n beroep op rekenaargebruikers om dit na te gaan. hul SVE-verkoelingstelsels ter voorbereiding vir die komende Cyberpunk 2077 2.0-opdatering.

Een ontwikkelaar, Filip Pierściński, het na Twitter gegaan om te beklemtoon hoe belangrik dit is om SVE-verkoelingstelsels na te gaan. Hy het gesê dat die werklading op 'n 8-kern SVE na verwagting ongeveer 90% sal bereik, wat die hardeware tot sy uiterste stoot. Om 'n gladde ervaring te verseker, het hy aanbeveel om 'n maatstafinstrument soos Cinebench te gebruik om die stabiliteit van gebruikers se stelsels na te gaan.

Aanhangers wat kommer uitgespreek het oor hul hardeware se vermoë om Cyberpunk 2077 2.0 of Phantom Liberty te hanteer, is deur Filip in die kommentaar gerusgestel. Intussen het CD Projekt 'n uiteensetting vrygestel van wat spelers van die Phantom Liberty DLC kan verwag, sowel as die bykomende inhoud wat in die gratis Cyberpunk 2077 2.0-opdatering ingesluit is.

Soos die vrystellingsdatum vir Phantom Liberty nader kom, word verwag dat Cyberpunk 2077 stadig sal verdwyn. Alhoewel daar geen planne vir meer DLC is nie, is 'n opvolger in die werke, hoewel besonderhede daaroor skaars is.

Die Cyberpunk 2077 2.0-opdatering wek opwinding onder aanhangers, wat 'n tweede bekendstelling vir die speletjie merk. Met sy nuwe inhoud en verbeterings wag spelers gretig op die koms van die opdatering.

Bronne:

– Twitter (Filip Pierściński): @FilipPierciski – Filip Pierściński se twiet oor die nagaan van verkoelingstelsels: [skakel na tweet]

– CD Projekt: Amptelike uiteensetting van Phantom Liberty DLC en Cyberpunk 2077 2.0-opdatering.