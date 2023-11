Apple se verbintenis tot die bekamping van MIV/VIGS brei uit met nuwe vennootskap

Apple gaan voort om sy onwrikbare ondersteuning vir globale gesondheidsinisiatiewe te demonstreer met sy jongste vennootskap. Van 28 November tot 8 Desember werk Apple saam met The Global Fund om MIV/VIGS te bekamp en 'n verskil te maak in die lewens van miljoene wat deur hierdie verwoestende siekte geraak word.

Tydens hierdie beperkte tyd-inisiatief sal Apple $1 aan The Global Fund skenk vir elke aankoop wat gemaak word met Apple Pay op Apple.com, deur die Apple Store-toepassing, of by enige Apple Winkel. Deur eenvoudig te kies om hul aankope met Apple Pay te doen, het kliënte die mag om by te dra tot hierdie belangrike saak.

Hierdie samewerking bou voort op Apple se bestaande verbintenis tot globale gesondheid deur sy (PRODUCT)RED aankoopopbrengs, waarvan 'n deel reeds die Global Fund help. Die fondse wat tydens hierdie vennootskap ingesamel word, sal kritieke gesondheidsprogramme verder ondersteun en bydra tot die voortdurende stryd teen VIGS.

Oor die jare was Apple instrumenteel in die verhoging van bewustheid en fondse vir die Global Fund deur (PRODUCT)RED-verkope. Met meer as 'n kwartmiljard dollar wat in 17 jaar ingesamel is, het hierdie befondsing lewensbelangrike gesondheidsorgdienste in Afrika suid van die Sahara aansienlik beïnvloed. Hierdie hulpbronne het veral landelike gemeenskappe, swanger vroue en gesinne in nood bevoordeel.

Apple se toewyding om VIGS te beveg strek veel verder as hierdie vennootskap, aangesien die maatskappy aktief kliënte deur die jaar betrek. Deur hul kleinhandelwinkels en die App Store moedig Apple kliënte aan om betrokke te raak by die stryd teen vigs. Deur (RED) produkte te kies, dra kliënte direk by tot die Global Fund en help hulle om lewens te red.

Apple erken dat individuele keuses groot krag het om globale uitdagings, soos MIV/VIGS, aan te spreek. Hierdie inisiatief beklemtoon die potensiële impak van verbruikerskeuses om 'n positiewe verskil in die wêreld te maak. Alhoewel die projek beperk is tot 'n maksimum skenking van $1 miljoen, bly Apple se jarelange verbintenis tot die saak onwrikbaar.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoe kan ek deelneem aan Apple se inisiatief om MIV/VIGS te bekamp?

Jy kan deelneem aan Apple se inisiatief deur aankope te doen met Apple Pay op Apple.com, deur die Apple Store-toepassing, of by enige Apple Winkel. Vir elke aankoop wat gedurende die gespesifiseerde tydperk gedoen word, sal Apple $1 aan The Global Fund skenk.

2. Hoe ondersteun Apple se vennootskap met The Global Fund die stryd teen vigs?

Die fondse wat deur hierdie vennootskap ingesamel word, sal kritieke gesondheidsprogramme ondersteun en bydra tot die voortdurende stryd teen VIGS. Die Global Fund gebruik hierdie hulpbronne om noodsaaklike gesondheidsorgdienste te verskaf, veral in Afrika suid van die Sahara, wat landelike gemeenskappe, swanger vroue en gesinne bevoordeel.

3. Neem Apple deel aan ander inisiatiewe om VIGS te beveg?

Ja, Apple is deur die jaar aktief betrokke by die stryd teen vigs. Hulle betrek kliënte deur hul kleinhandelwinkels en die App Store, sowel as werknemergedrewe programme. Deur (RED) produkte te kies, kan kliënte direk bydra tot die Global Fund en kritieke gesondheidsprogramme ondersteun.

4. Hoeveel het Apple deur (PRODUCT)RED-verkope vir die Global Fund ingesamel?

In die loop van 17 jaar het Apple meer as 'n kwartmiljard dollar vir die Global Fund ingesamel deur (PRODUCT)RED-verkope. Hierdie fondse het 'n beduidende impak gehad op die verskaffing van gesondheidsorgdienste in Afrika suid van die Sahara, veral vir kwesbare bevolkings.