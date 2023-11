Besit Walmart AutoZone?

In onlangse jare was daar 'n mate van verwarring en spekulasie oor die eienaarskap van AutoZone, 'n gewilde kleinhandelaar in motoronderdele en -bykomstighede. Een algemene wanopvatting is dat Walmart, die multinasionale kleinhandelkorporasie, AutoZone besit. Dit is egter nie die geval nie. Walmart besit nie AutoZone nie, en die twee maatskappye is afsonderlike entiteite.

AutoZone is 'n publiek verhandelde maatskappy wat onafhanklik van Walmart funksioneer. Dit is in 1979 gestig en het sedertdien gegroei tot een van die grootste kleinhandelaars van motoronderdele en -bykomstighede in die Verenigde State. Met meer as 6,000 XNUMX winkels regoor die land, het AutoZone homself gevestig as 'n bestemming vir motor-entoesiaste en selfdoenwerktuigkundiges.

Aan die ander kant is Walmart 'n kleinhandelreus wat 'n wye verskeidenheid winkels bedryf, insluitend supermarkte, hipermarkte en afdelingswinkels. Terwyl Walmart wel motorprodukte verkoop, soos motorolie, motorbatterye en bande, besit dit nie AutoZone of enige ander groot motoronderdele-kleinhandelaar nie.

Vrae:

V: Kan ek motoronderdele by Walmart vind?

A: Ja, Walmart bied 'n verskeidenheid van motoronderdele en -bykomstighede. Vir 'n meer uitgebreide reeks en gespesialiseerde kundigheid kan AutoZone en ander toegewyde motorkleinhandelaars egter 'n beter opsie wees.

V: Is daar enige verbindings tussen Walmart en AutoZone?

A: Alhoewel daar geen eienaarskapsverbindings tussen die twee maatskappye is nie, is dit opmerklik dat AutoZone en Walmart sakeverhoudings as verskaffers en verspreiders kan hê.

V: Is AutoZone 'n filiaal van Walmart?

A: Nee, AutoZone is nie 'n filiaal van Walmart nie. Dit funksioneer as 'n onafhanklike maatskappy met sy eie bestuur en aandeelhouers.

Ten slotte, Walmart besit nie AutoZone nie. Albei maatskappye is verskillende entiteite in die kleinhandelbedryf, met AutoZone wat spesialiseer in motoronderdele en -bykomstighede, terwyl Walmart 'n wye reeks produkte bied, insluitend sommige motoritems. Dit is belangrik om hierdie wanopvattings uit te klaar om te verseker dat akkurate inligting onder verbruikers en entoesiaste gedeel word.