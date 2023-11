Het Walmart iets soos prime?

In die wêreld van aanlyn inkopies het Amazon Prime sinoniem geword met gerief en byvoordele. Met sy vinnige aflewering, eksklusiewe aanbiedings en toegang tot stroomdienste, is dit geen wonder dat baie kliënte gestroom het om Prime-lede te word nie. Maar wat van Walmart? Het die kleinhandelreus 'n soortgelyke aanbod om met Amazon Prime mee te ding? Kom ons vind uit.

Walmart+: 'n uitstekende mededinger?

Walmart het sy eie intekeningdiens genaamd Walmart+ in September 2020 bekendgestel. Alhoewel dit daarop gemik is om 'n soortgelyke ervaring aan Amazon Prime te bied, is daar 'n paar belangrike verskille. Walmart+ bied onbeperkte gratis aflewering op kwalifiserende items van winkels, brandstofafslag en die gerief van Scan & Go in uitgesoekte winkels. Dit sluit egter nie stromingsdienste soos Amazon Prime Video of musiekstroming in nie.

Vrae:

1. Hoeveel kos Walmart+?

Walmart+-lidmaatskap kos $12.95 per maand of $98 per jaar, wat dit effens goedkoper maak as Amazon Prime se jaarlikse fooi van $119.

2. Is Walmart+ oral beskikbaar?

Walmart+ is beskikbaar in die Verenigde State, maar die beskikbaarheid van sekere kenmerke kan verskil na gelang van jou ligging.

3. Wat is die voordele van Walmart+?

Walmart+ bied onbeperkte gratis aflewering op kwalifiserende items, brandstofafslag by deelnemende vulstasies, en die gerief van Scan & Go vir inkopies in die winkel.

4. Kan ek my Walmart+-lidmaatskap kanselleer?

Ja, jy kan jou Walmart+-lidmaatskap enige tyd kanselleer. Dit is egter belangrik om daarop te let dat ledegeld nie terugbetaalbaar is nie.

Gevolgtrekking:

Alhoewel Walmart+ wel 'n paar byvoordele bied wat Amazon Prime kan meeding, skiet dit tekort in terme van stromingsdienste. As u hoofsaaklik op soek is na vinnige aflewering en voordele in die winkel, kan Walmart+ 'n geskikte alternatief wees. As u egter belangstel in 'n meer omvattende pakket wat stroomvermaak insluit, bly Amazon Prime die beste keuse. Uiteindelik sal die besluit tussen die twee afhang van jou persoonlike voorkeure en behoeftes.