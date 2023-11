Stop die Gordelroos-entstof jou om Gordelroos te kry?

Gordelroos, ook bekend as herpes zoster, is 'n pynlike virusinfeksie wat veroorsaak word deur die varicella-zoster-virus, dieselfde virus wat waterpokkies veroorsaak. Dit raak tipies ouer volwassenes en individue met verswakte immuunstelsels. Die goeie nuus is dat daar 'n entstof beskikbaar is om gordelroos te voorkom, maar waarborg dit volledige beskerming? Kom ons delf in hierdie vraag en ondersoek die feite.

Die gordelroos-entstof, bekend as Zostavax, is wyd gebruik sedert dit deur die Food and Drug Administration (FDA) in 2006 goedgekeur is. In 2017 is egter 'n meer doeltreffende entstof genaamd Shingrix bekendgestel, wat nou die voorkeurkeuse is om gordelroos te voorkom. . Albei entstowwe werk deur die immuunstelsel se reaksie op die varicella-zoster-virus te versterk.

Terwyl die gordelroos-entstof die risiko om gordelroos te ontwikkel aansienlik verminder, bied dit nie volledige immuniteit nie. Volgens die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is die Shingrix-entstof ongeveer 90% doeltreffend om gordelroos te voorkom. Dit beteken dat selfs al is jy ingeënt, daar steeds 'n klein kans is dat jy die infeksie kan ontwikkel. As jy egter wel gordelroos kry nadat jy ingeënt is, is die simptome gewoonlik ligter en die duur van die siekte is korter.

Vrae:

V: Wie moet die gordelroos-entstof kry?

A: Die CDC beveel aan dat volwassenes van 50 jaar en ouer die Shingrix-entstof ontvang, ongeag of hulle voorheen gordelroos gehad het of die vorige entstof, Zostavax, ontvang het.

V: Hoeveel dosisse van die entstof word benodig?

A: Die Shingrix-entstof word in twee dosisse toegedien, met die tweede dosis 2 tot 6 maande na die eerste dosis.

V: Is daar enige newe-effekte?

A: Soos enige entstof, kan die gordelroos-entstof newe-effekte veroorsaak, insluitend pyn op die inspuitplek, spierpyn, moegheid en hoofpyn. Hierdie newe-effekte is gewoonlik lig en tydelik.

Ten slotte, hoewel die gordelroos-entstof nie volledige beskerming teen gordelroos waarborg nie, is dit hoogs effektief om die risiko om die infeksie te ontwikkel te verminder. Dit word sterk aanbeveel om ingeënt te word vir individue van 50 jaar en ouer om die erns en duur van gordelroos simptome te verminder. Raadpleeg jou gesondheidsorgverskaffer om te bepaal of die gordelroos-entstof reg is vir jou.