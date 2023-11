Begin COVID met 'n seer keel?

Te midde van die voortslepende COVID-19-pandemie is dit van kardinale belang om op hoogte te bly van die verskillende simptome wat met die virus geassosieer word. Alhoewel koors, hoes en kortasem algemeen bekende tekens van COVID-19 is, is daar 'n mate van bespiegeling of 'n seer keel ook 'n vroeë aanduiding kan wees. Kom ons delf in hierdie onderwerp en skei feite van fiksie.

Wat is COVID-19?

COVID-19, kort vir koronavirussiekte 2019, is 'n hoogs aansteeklike respiratoriese siekte wat veroorsaak word deur die nuwe koronavirus SARS-CoV-2. Dit het die eerste keer in Wuhan, China, aan die einde van 2019 ontstaan ​​en het sedertdien wêreldwyd versprei, wat gelei het tot miljoene infeksies en sterftes.

Vroeë simptome van COVID-19

Die vroeë simptome van COVID-19 wat die meeste gerapporteer word, sluit koors, droë hoes en moegheid in. Namate die virus egter steeds bestudeer word, het navorsers ontdek dat simptome baie tussen individue kan verskil. Sommige mense kan 'n seer keel ervaar as een van die aanvanklike tekens van infeksie.

Is 'n seer keel 'n algemene simptoom?

Alhoewel 'n seer keel nie so algemeen soos koors of hoes voorkom nie, is dit in 'n aansienlike aantal COVID-19-gevalle waargeneem. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) ervaar ongeveer 13.9% van pasiënte 'n seer keel as 'n vroeë simptoom. Dit is egter belangrik om daarop te let dat 'n seer keel alleen nie genoeg is om 'n COVID-19-diagnose te bevestig nie, aangesien dit ook deur ander faktore soos allergieë of 'n verkoue veroorsaak kan word.

Wanneer moet jy bekommerd wees?

As jy 'n seer keel ontwikkel, is dit noodsaaklik om jou simptome noukeurig te monitor. As dit gepaard gaan met ander algemene COVID-19-simptome, soos koors, hoes, of verlies aan smaak of reuk, is dit raadsaam om mediese hulp te soek en vir die virus getoets te word. Daarbenewens, as jy in noue kontak was met iemand wat positief getoets het vir COVID-19, is dit noodsaaklik om getoets te word, ongeag jou simptome.

Ter afsluiting:

Alhoewel 'n seer keel 'n vroeë simptoom van COVID-19 kan wees, is dit nie so algemeen soos koors of hoes nie. As jy 'n seer keel ervaar saam met ander algemene simptome, is dit belangrik om toepaslike voorsorgmaatreëls te tref, soos om self te isoleer en om getoets te word. Onthou om riglyne te volg wat deur gesondheidsowerhede verskaf word en bly waaksaam om jouself en ander teen die verspreiding van die virus te beskerm.