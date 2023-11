Kry jy jou 401k as jy Walmart verlaat?

Wanneer dit by aftreespaargeld kom, maak baie werknemers staat op hul werkgewer-geborgde 401k-planne om hul finansiële toekoms te verseker. Wat gebeur egter met jou 401k as jy besluit om jou werk by Walmart te verlaat? Kom ons ondersoek hierdie vraag en gee 'n bietjie duidelikheid oor die saak.

Wat is 'n 401k?

'n 401k is 'n aftreespaarplan wat deur werkgewers aan hul werknemers aangebied word. Dit stel individue in staat om 'n gedeelte van hul salaris by te dra tot 'n belastingbevoordeelde beleggingsrekening. Werkgewers pas dikwels 'n persentasie van hierdie bydraes ooreen, wat werknemers help om hul aftreespaargeld vinniger te laat groei.

Wat gebeur met jou 401k as jy Walmart verlaat?

As jy jou werk by Walmart verlaat, het jy verskeie opsies vir jou 401k. U kan kies om dit te laat waar dit is, wat beteken dat u u geld in die Walmart 401k-plan kan belê. Alternatiewelik kan u dit na 'n individuele aftreerekening (IRA) oorplaas of dit na u nuwe werkgewer se aftreeplan oordra, indien in aanmerking kom.

Kan jy jou 401k uitbetaal as jy Walmart verlaat?

Ja, jy kan jou 401k uitbetaal as jy Walmart verlaat. Dit word egter oor die algemeen nie aanbeveel nie weens potensiële belastingimplikasies en boetes. Om jou 401k uit te betaal voordat jy aftree-ouderdom (59 ½ jaar oud) bereik, kan daartoe lei dat inkomstebelasting op die onttrekkingsbedrag verskuldig is, sowel as 'n 10% vroeë-onttrekkingsboete.

Wat is die voordele daarvan om oor jou 401k te rol?

Om jou 401k oor te rol na 'n IRA of 'n ander werkgewer se aftreeplan bied verskeie voordele. Eerstens laat dit jou aftreespaargeld voortgaan om belastinguitgestel te groei. Verder, deur jou aftreerekeninge te konsolideer, kan jy 'n duideliker oorsig van jou beleggings hê en moontlik administratiewe fooie verminder.

Ten slotte, as jy besluit om Walmart te verlaat, het jy opsies vir jou 401k. Dit is van kardinale belang om die beste manier van aksie vir jou finansiële toekoms noukeurig te oorweeg. Konsultasie met 'n finansiële adviseur kan persoonlike leiding verskaf gebaseer op jou spesifieke omstandighede. Onthou, jou 401k is 'n noodsaaklike hulpmiddel om 'n gemaklike aftrede te verseker, neem dus ingeligte besluite om die voordele daarvan te maksimeer.