Het ek 'n 3de gordelroos-entstof nodig?

Aangesien die COVID-19-pandemie steeds nuus oorheers, is dit belangrik om nie van ander gesondheidskwessies te vergeet nie. Een so 'n bekommernis is gordelroos, 'n pynlike virusinfeksie wat veroorsaak word deur die varicella-zoster-virus, wat ook waterpokkies veroorsaak. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beveel aan dat volwassenes van 50 jaar en ouer twee dosisse van die gordelroos-entstof, bekend as Shingrix, ontvang om teen hierdie potensieel verswakkende toestand te beskerm. 'n Algemene vraag wat egter ontstaan, is of 'n derde dosis nodig is. Kom ons ondersoek hierdie onderwerp verder.

Wat is die gordelroos-entstof?

Die gordelroos-entstof, Shingrix, is 'n hoogs doeltreffende entstof wat help om gordelroos en die komplikasies daarvan te voorkom. Dit word in twee dosisse gegee, met die tweede dosis twee tot ses maande na die eerste toegedien. Shingrix word aanbeveel vir volwassenes van 50 jaar en ouer, selfs al het hulle voorheen gordelroos gehad of die ouer gordelroos-entstof, Zostavax, ontvang.

Hoekom kan 'n derde dosis nodig wees?

Terwyl die twee-dosis regimen van Shingrix sterk beskerming bied teen gordelroos, het studies getoon dat die entstof se doeltreffendheid mettertyd kan afneem. Die CDC beveel tans aan dat individue wat matig of ernstig immuunonderdruk is, 'n derde dosis van die entstof ontvang nadat hulle die aanvanklike twee-dosis reeks voltooi het. Hierdie addisionele dosis het ten doel om die immuunrespons te verbeter en te verleng, en bied voortdurende beskerming teen gordelroos.

Wie moet 'n derde dosis oorweeg?

Die CDC beveel spesifiek 'n derde dosis Shingrix aan vir individue wat soliede orgaanoorplanting, hematopoietiese stamseloorplanting ondergaan het of met toestande gediagnoseer is wat die immuunstelsel ernstig verswak. Dit is belangrik om met 'n gesondheidsorgverskaffer te konsulteer om te bepaal of jy in hierdie kategorie val en of 'n derde dosis geskik is vir jou.

Gevolgtrekking

Alhoewel die meerderheid individue nie 'n derde dosis van die gordelroos-entstof sal benodig nie, kan diegene wat immuungekompromitteer is baat vind by die bykomende beskerming wat dit bied. Soos altyd is dit noodsaaklik om met 'n gesondheidswerker te konsulteer wat jou individuele omstandighede kan assesseer en persoonlike aanbevelings kan gee. Bly ingelig, bly beskerm en prioritiseer jou gesondheid.