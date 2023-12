Kry die beste aanbiedings op DnD-boeke en -benodigdhede vir jou volgende avontuur

Op soek na 'n nuwe Dungeons and Dragons-veldtog in die komende jaar? Wel, jy is gelukkig want die aanlyn platform DnD Beyond bied ongelooflike afslag op 'n wye reeks DnD boeke en voorrade tot die einde van 2023. Of jy nou 'n gesoute speler is of net begin, dit is die perfekte geleentheid om voorraad op noodsaaklike materiaal vir jou tafelblad avonture.

Anders as vorige DnD Beyond-verkope, is die fokus hierdie keer op die lok van nuwe spelers. Die kernreëlboeke, insluitend die Monster Manual, Player's Handbook en Dungeon Master's Guide, is almal beskikbaar teen 'n stewige 40% afslag, teen slegs $17.99 elk. Hierdie boeke is 'n moet-hê vir enige aspirant Dungeon Master of speler wat hul kennis van die spel wil uitbrei.

Intussen is DnD-avonture ook te koop. Die Stranger Things-tema-uitstappie, die Jag vir die Thessalhydra, is 'n diefstal met 'n massiewe 50% afslag. Ander noemenswaardige aanbiedings sluit in Curse of Strahd, teen 'n afslag van 20%, en Candlekeep Mysteries, beskikbaar vir 25% minder. As jy op soek is na 'n boeiende bloemlesing, moet jy seker wees om die Journeys Through the Radiant Citadel-resensie te oorweeg voordat jy dit by jou versameling voeg.

Om u 'n duideliker oorsig van die beskikbare afslag te gee, is hier 'n tabel wat sommige van die beste aanbiedings uitbeeld:

Boek | Huidige prys | Vorige Prys | Afslag

———|——————|—————-|——–

Monster Handleiding | $17.99 | $29.99 | 40%

Dungeon Master's Guide | $17.99 | $29.99 | 40%

Spelershandboek | $17.99 | $29.99 | 40%

Ghosts of Saltmarsh | $23.99 | $29.99 | 20%

Van Richten se Gids tot Ravenloft | $23.99 | $29.99 | 20%

Vloek van Strahd | $19.99 | $24.99 | 20%

Mitiese Odyssey van Theros | $22.49 | $29.99 | 25%

Spelljammer Adventures in Space | $42.49 | $49.99 | 15%

Wayfinder se gids tot Eberron | $14.99 | $19.99 | 25%

Jag vir die Thessalhydra | $9.99 | $19.99 | 50%

Candlepeep Mysteries | $22.49 | $29.99 | 25%

Om die transaksie verder te versoet, sal jy 'n gratis digitale stel DnD-dobbelstene ontvang as jy 'n boek as geskenk vir iemand anders koop tydens hierdie uitverkoping. Oorweeg dus om met 'n medespeler saam te werk en geskenke uit te ruil om albei die bonusgoedjies te geniet.

Vir meer in-diepte inligting oor DnD klasse en wedrenne, kyk gerus na ons omvattende gidse. Maak gereed om in jou volgende avontuur te duik met die beste voorrade en verhoog jou Dungeons and Dragons-ervaring. Moenie hierdie ongelooflike besparings misloop nie, want hierdie uitverkoping is slegs tot 31 Desember beskikbaar. Gelukkige spel!